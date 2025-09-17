Villa Pamphili, Kaufmann accusato anche per l'omicidio della compagna Anastasia

Foto: Ansa

Si aggrava la posizione di Francis Kaufmann, il 46enne californiano detenuto nel carcere di Rebibbia con l’accusa di aver ucciso la figlioletta di due anni, Andromeda, ritrovata senza vita tra le siepi di Villa Pamphili lo scorso 7 giugno. La procura di Roma ha emesso una nuova ordinanza di arresto nei confronti dell’indagato, al quale viene contestato anche l’omicidio della compagna, nonché madre della bambina, Anastasia Trofimova. Lo riporta LaPresse.

La nuova ordinanza di arresto è stata notificata al 46enne, che sovente utilizzava l’alias di Rexal Ford, nella mattinata di mercoledì 17 settembre. Secondo gli inquirenti capitolini, sulla scorta di quanto sarebbe emerso dagli accertamenti autoptici, Kaufmann avrebbe ucciso la compagna strangolandola nel sonno. L’autopsia ha confermato, infatti, che la 28enne siberiana è morta per “asfissia meccanica” tre giorni prima della figlioletta, in data 3 giugno. Poi l’uomo avrebbe trascinato il cadavere sull’erba secca, nascondendolo infine tra le siepi di villa Pamphili. Mamma e figlia sono state ritrovate l’una accanto all’altra.

Cosa accadrà

In passato l’indagato si è rifiutato di sostenere un nuovo interrogatorio, nonostante ne avesse diritto, e ha sempre respinto ogni addebito. Dopo aver rinunciato inizialmente a un legale, ora Kaufmann è assistito dall’avvocato Paolo Foti, già difensore di Mark Samson, il 23enne accusato del femminicidio di Ilaria Sula, la studentessa uccisa nel quartiere Africano di Roma e ritrovata in una valigia lo scorso aprile. Quanto al nuovo provvedimento, richiesto dai pm e convalidato dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini, verrà notificato alle autorità greche nei prossimi giorni, come previsto dalle procedure di estradizione (il 46enne è stato catturato sull’isola ellenica ed estradato in Italia l’11 luglio).