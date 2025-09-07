Roberto Gualtieri, grave lutto per il sindaco di Roma: annullati gli impegni

07 settembre 2025 a

Un grave lutto ha colpito il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. È scomparsa infatti la mamma del primo cittadino della Capitale, che oggi ha per questo annullato gli impegni previsti.

Nell'agenda istituzionale di oggi del sindaco Gualtieri erano in programma due impegni: la partecipazione, questa mattina, alla canonizzazione dei beati Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati e, alle 12.30, il varo del nuovo Ponte Giulio Rocco, tra i quartieri Garbatella e Ostiense della Capitale.