Piazza Venezia, le immagini della vergogna: la cartolina horror per turisti e pellegrini

28 luglio 2025

Ecco la cartolina di Roma per turisti e pellegrini nel giorno in cui si apre il Giubileo dei giovani 2025: scene ordinarie di degrado in uno dei luoghi più iconici della Capitale, piazza Venezia. Le foto e i video della vergogna mostrano le aiuole vicine all'Altare della Patria, già preda dell'incuria con erba secca e cumuli di rifiuti, trasformate in deposito di indumenti sporchi, ostaggio dell'umanità disperata che si aggira nella zona.

Fa impressione notare come tutto ciò avvenga sotto gli occhi di migliaia di turisti e cittadini, in un’area di così alto valore storico, culturale e simbolico. Piazza Venezia dovrebbe essere un biglietto da visita per chi visita Roma, non un triste esempio di incuria e luogo di bivacchi.