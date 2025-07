Peschereccio si ribalta in mare ad Anzio, disperso il comandante Tony Magliozzi

Massimiliano Gobbi 22 luglio 2025 a

a

a

E' successo questa mattina, martedì 22 luglio, al largo di Anzio dove per cause in corso di accertamento un peschereccio, impegnato in una battuta di pesca, si è improvvisamente ribaltato a circa 5 miglia dal porto, inghiottito dalle acque in pochi minuti. A bordo, Tony Magliozzi, esperto pescatore e padre di tre figli, attualmente disperso. Con lui c’era anche il figlio Andrea, 37 anni, che fortunatamente è riuscito a mettersi in salvo. Le ricerche sono ancora in corso.

Secondo le prime ricostruzioni, il peschereccio stava procedendo in mare aperto quando qualcosa ha fatto perdere stabilità all’imbarcazione. L’ipotesi al vaglio è quella dell’urto con uno scoglio sommerso o un oggetto alla deriva, che avrebbe provocato l’inclinazione e poi il ribaltamento del natante.

Andrea Magliozzi è riuscito a uscire da un finestrino e a salvarsi, raggiungendo a nuoto un punto sicuro da cui ha potuto lanciare l’allarme. Il padre, invece, sarebbe rimasto intrappolato nella cabina di comando, forse a causa di un blocco meccanico o di un’improvvisa ondata che ha ostruito ogni via di fuga.

Subito dopo l’allerta, scattata intorno alle 8 del mattino, sono intervenuti sul posto i mezzi della guardia costiera e le squadre specializzate dei vigili del fuoco, con sommozzatori giunti da Roma e Civitavecchia. Le operazioni di ricerca si stanno concentrando nell’area precisa dell’affondamento, delimitata per facilitare le immersioni.

Le condizioni operative, però, restano complesse a causa della scarsa visibilità sottomarina e la profondità della zona ostacolano il lavoro dei sub, impegnati a scandagliare ogni centimetro del fondale nella speranza di trovare Tony ancora in vita.

Tony Magliozzi è un volto noto, un veterano della pesca, stimato da colleghi e conoscenti. “È cresciuto sul mare, era la sua vita”, raccontano gli amici tra i pontili, mentre lo sguardo resta fisso verso l’orizzonte. Padre di tre figli, Tony è conosciuto per la sua dedizione al lavoro, la cordialità con tutti e l’amore per la sua terra e per il mare, che oggi rischia di diventare la sua tomba. Ora dopo ora, l'ipotesi di un suo salvataggio si fa sempre più difficile. Resta, comunque la speranza di trovarlo ancora vivo.