Rocca di Papa, trovato un uomo impiccato nei boschi. Altre ossa vicino al corpo

Un uomo, probabilmente extracomunitario, è stato trovato impiccato in una zona boschiva di Rocca di Papa, in provincia di Roma. A pochi passi dal cadavere sono stati rinvenuti resti di ossa in avanzato stato di decomposizione e un paio di pantaloni. A dare l'allarme è stato un passante insospettito da un cattivo odore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Rocca di Papa e della compagnia di Frascati. Le cause della morte dell'uomo sono in fase di accertamento. Il corpo dell'uomo, stando a quanto apprende AGI, sarebbe stato trovato con i pantaloni calati e le mani sovrapposte, in un'area scoscesa sotto un'abitazione privata. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori anche quella secondo cui l'uomo potrebbe aver vissuto in quella zona, dove è stato individuato una sorta di giaciglio ricavato tra la vegetazione.