Esplosione via dei Gordiani, l'allarme di Arpa Lazio: “L'incendio ha generato diossina”

L'incendio avvenuto ieri mattina a seguito dell'esplosione al deposito di Gpl annesso a una stazione di servizio in via Gordiani a Roma, ha "effettivamente generato diossina". Sono i primi risultati del monitoraggio effettuato da Arpa Lazio tramite campionatura dell'aria. In particolare, si registrano diossine-TEQ pari a 1 pg/m3. È stato anche registrato il valore di benzo(a)pirene pari a 0,1 ng/m3, mentre è in corso la rilevazione dei Policlorobifenili (Pcb).

"Per quanto riguarda le diossine non esiste un riferimento normativo in aria ambiente. L'Oms (nel documento Air quality guidelines for Europe 2000) stima concentrazioni di tossicità equivalente (TEQ) di diossine e furani in ambiente urbano pari a circa 0,1 pg/m3, anche se è elevata la variabilità da zona a zona, mentre concentrazioni superiori a 0,3 pg/m3 indicano la presenza di una fonte di emissione localizzata, ovvero significano che l'incendio ha effettivamente generato diossina" si legge. Arpa Lazio è "intervenuta, come di consueto, per effettuare il monitoraggio della qualità dell'aria a supporto degli enti locali e sanitari cui competono le valutazioni in merito ai possibili rischi per la salute e ai comportamenti da seguire. A questo fine - spiega l'ente - il personale dell'Agenzia ha installato un campionatore, strumento necessario per verificare l'eventuale presenza in aria di sostanze inquinanti come idrocarburi policiclici aromatici, Pcb e diossine, a poca distanza dall'area interessata dall'incendio".

I dati di Arpa Lazio sull'esplosione al Prenestino e l'inquinamento "per fortuna inducono a un cauto ottimismo e il merito è sicuramente da attribuire al rapido intervento dei vigili del fuoco. La velocità con cui hanno operato ha consentito di spegnere le fiamme in tempi rapidi e quindi ha ridotto la quantità di diossina sprigionata nell'aria". Il commento di Giuseppe Napolitano, direttore della Protezione civile di Roma. "E' noto che un incendio - ha aggiunto - più dura nel tempo e più raggiunge temperature alte con la conseguente diffusione nell'aria di diossine. L'intervento rapido ed efficace dei vigili del fuoco oltre ad essere stato coraggioso e determinante per la vita delle persone si sta rivelando importantissimo anche per il ritorno alla normalità".