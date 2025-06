Roma, raffica di incendi dal parco dell'Aniene a Piana del Sole

30 giugno 2025 a

Fumo e aria irrespirabile, un vasto incendio è scoppiato nel parco delle Valli, a ridosso del fiume Aniene e dell'antico Ponte Nomentano. L'incendio è partito nel pomeriggio e il vento ne sta amplificando gli effetti. La zona è disseminata da accampamenti abusivi e nopn sono una novità gli incendi in questa zona.

Intanto è in corso un vasto incendio di sterpaglie in zona Piana del Sole, a Roma, nei pressi dell'aeroporto Leonardo Da Vinci di Fiumicino. Le fiamme sono divampate intorno alle ore 13 in via Geminiano Montanari. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con il supporto si sei autocarri, tre autobotti, il funzionario di servizio e il capo turno provinciale. A causa della vicinanza dell'aeroporto di Fiumicino e dell'impiego di alcuni mezzi aeroportuali, lo scalo è stato declassato. Secondo fonti aeroportuali, l'attività dell'aeroporto continua a essere regolare. Risulta al momento sospesa, invece, la circolazione dei treni tra Roma Ostiense e l'aeroporto, motivo per cui si sta rafforzando il trasporto tramite bus e mezzi alternativi. Sul posto sono intervenuti anche gli operatori Tas per i rilievi topografici e quelli dei sistemi aeromobili a pilotaggio remoto per la mappatura del sito e rilievi fotografici dall'alto.