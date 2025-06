“Taxi monamour ha ricevuto 532 mila euro di contributi e non 700 mila”. La rettifica

27 giugno 2025 a

Con riferimento all’articolo pubblicato in data 23.06.2025 su Il Tempo, dal titolo “IL CASO Villa Pamphili scuote il Cinema. Tanti soldi, pochi incassi.”, riceviamo e pubblichiamo quanto inviato da parte dell’Ing. Giuseppe Lepore, amministratore unico di Kimerafilm srl: “Il dato sugli incassi del fil ‘Taxi monamour’ di Ciro De Caro non è corretto, a noi ultimo dato disponibile risulta essere pari ad euro 34.000,00 tuttavia non abbiamo ancora un dato definitivo non avendo a disposizione un rendiconto dal ns. distributore italiano (Adler). Tale dato va messo anche in relazione al numero di copie ed al periodo di uscita. Il film è stato venduto in Italia in esclusiva sulla piattaforma MUBI, dove è tuttora presente e disponibile agli abbonati. Il film ha un suo distributore internazionale (True Colors) con vendite estero già effettuate a testimonianza della qualità del progetto, ad oggi è già in distribuzione anche in Francia. Il film non ha ottenuto contributi pubblici per oltre € 700.000 bensì per € 532.028,04 (nello specifico €210.000 euro di contributi selettivi ed €322.000 euro di tax credit totalmente re-investiti nel progetto) a fronte di un costo totale di produzione di € 921.332,14. Il film è stato selezionato ed ha fatto la sua premiere mondale in Concorso alle Giornate degli autori della Mostra del Cinema di Venezia 2024 dove ha ottenuto il premio del pubblico”.