Referendum a Roma, le "riserve" rosse: ecco i seggi dove ha votato più del 50%

I cinque Referendum su lavoro e cittadinanza breve si schiantano sul quorum. A Roma ha votato il 33,96% degli aventi diritto, quota che supera il dato nazionale che si ferma al 30,6%. Nella regione Lazio, la provincia con l'affluenza più bassa è Latina con il 24,57%: A Rieti ha votato il 28,33%, a Frosinone il 27,19% e a Viterbo il 26,40.

Nella Capitale, sono 22 (su 2606) le sezioni che hanno superato il quorum del 50%. A Montesacro, nella sezione 74 il quorum è quello più alto registrato nella città con il 59,16%, segue la sezione elettorale 1264 in Via Leonardo da Vinci, nel municipio 11, dove si registra il 58,55 di partecipazione al voto. Bene anche le sezioni 1258 e 1259 del seggio sito in Via Alessandra Macinghi Strozzi - zona Garbatella - dove il quorum viene sfondato, raggiungendo rispettivamente il 53,37% e 57,97%.

Altro quartiere storicamente a sinistra è San Lorenzo. Il seggio 399 in Via dei Sardi raggiunge il 56,67% dei votanti. All'Appio Latino, alla sezione 1016, in Largo Tacchi Venturi sono andati a votare il 54,50% degli iscritti e a Via Cerveteri, dove erano ammessi anche i votanti fuori sede, si sono recati alle urne il 53,90% degli aventi diritto.