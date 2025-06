Monte Mario brucia ancora, incendio sulla collina: il vento alimenta le fiamme

Massimiliano Gobbi 05 giugno 2025 a

a

a

Il cielo sopra Monte Mario torna a tingersi di fumo e paura. Un vasto incendio è scoppiato questa mattina, poco prima delle 10, nei pressi della città giudiziaria di Piazzale Clodio, nella zona nord di Roma. Le fiamme, visibili da diverse parti della città, si stanno propagando rapidamente, alimentate dal vento e dalla vegetazione secca che ricopre la collina. È il secondo incendio in meno di un anno in quest’area già colpita duramente nell’estate del 2024.

Le fiamme si sono fatte strada tra il sottobosco, fino a intaccare i pini e gli eucalipti che punteggiano la collina, avvolgendo in una colonna di fumo densa, visibile a chilometri di distanza.

Numerose le segnalazioni giunte al numero unico delle emergenze, mentre sono in azione diverse squadre dei vigili del fuoco, con il supporto del personale del Dos (Direttore Operazioni Spegnimento), impegnate insieme ai volontari di protezione civile in un difficile lavoro di contenimento delle fiamme. L’intervento è reso complicato dalla conformazione del terreno e dalla presenza di abitazioni e strutture sensibili nelle vicinanze.

Presenti sul posto anche agenti della polizia locale di Roma Capitale al lavoro nelle chiusure delle strade per consentire lo spegnimento dell'area verde. Via Trionfale è stata chiusura temporanea in attesa della bonifica. Possibili disagi alla circolazione.

L’incendio riaccende un doloroso ricordo, quello dell'estate scorsa quando un vasto rogo devastò la stessa area, divorando ettari di verde e costringendo all’evacuazione decine di residenti. In quella circostanza, le fiamme furono domate solo dopo ore di lavoro incessante da parte dei soccorritori, lasciando dietro di sé una scia di cenere e alberi anneriti.

Da allora, molti esperti e ambientalisti avevano chiesto maggiori controlli e un piano strutturato di prevenzione per evitare nuovi disastri, soprattutto in un’area fragile come quella di Monte Mario, polmone verde e scrigno di biodiversità incastonato nel cuore della Capitale.

Intanto, in attesa che le fiamme vengano domate, la Capitale inizia a prepararsi contro gli incendi boschivi con una stagione che sembra esser partita con qualche settimana di anticipo. La speranza, tra cittadini e ambientalisti, è che non ci si limiti alla sola emergenza, ma si lavori seriamente per proteggere il patrimonio naturale della Capitale, fortemente a rischio.