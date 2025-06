Roma, cinque bambini intossicati mentre fanno il bagno in piscina in zona Borghesiana. Uno è grave

03 giugno 2025 a

Cinque bambini sono rimasti intossicati, probabilmente dal cloro della piscina in cui hanno fatto il bagno, ieri pomeriggio, all’Imperium Eventi in via Capanna Murata in zona Borghesiana a Roma. Tutti e cinque i bambini sono stati trasportati in ospedale e almeno uno di 9 anni, sarebbe in condizioni gravi e ricoverato in terapia intensiva. Due sono stati dimessi poco dopo essere stati visitati, altri due sono stati ricoverati, all'Umberto I. Ad informare la polizia di Roma sono stati, ieri pomeriggio, alcuni genitori che hanno chiamato direttamente dall'ospedale dove sono stati portati i bambini. Gli agenti hanno avviato le indagini e informato dell'accaduto l'autorità giudiziaria.

Secondo l’Adnkronos si sarebbe verificata una fuoriscita di cloro in massiccia quantità. Il bimbo grave è condizioni preoccupanti. “È stato bruttissimo, che spavento”, le parole di Cristian S. responsabile della struttura 'Imperium Eventi'. “Piscina agibile - sottolinea Cristian - è tutto a norma. Siamo in regola con assicurazione, Asl. Lavoriamo senza sosta e con tanti sacrifici. Si è trattato di un danno accidentale. Sono stato io, alle 10.26 di ieri, a chiamare il 112. I bambini tossivano, non respiravano. Ho scritto alla mamma, sono tutti suoi i 5 piccoli che erano in piscina. Ora vorrei solo che tornassero tutti a star bene”. Sulla dinamica, Cristian non può sbilanciarsi. Ma, racconta, “ieri c'era tantissima gente per un torneo di calcio, a quanto ho capito, c'era poca pressione. All'improvviso si è accumulata e in un attimo è fuoriuscito solo cloro dalle bocchette vicino alle quali si trovavano i bambini. Solo in quel punto, perché dall'altra parte non è successo niente e in vasca c'erano altre persone. D'altronde parla il 'libro del cloro' - sottolinea -. Alle 9.30, quando come sempre abbiamo verificato, era perfetto e i valori erano normali. Non capisco perché tutto questo accanimento''.