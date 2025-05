Campidoglio, bufera su Onorato. FdI e Lega all'attacco, il M5S: "Si dimetta"

23 maggio 2025 a

a

a

Bufera sull'assessore capitolino Alessandro Onorato con le opposizioni che chiedono trasparenza sulla vicenda relativa all'acquisto di una casa che lo vede protagonista. "Riteniamo doveroso che il sindaco" Roberto Gualtieri "e lo stesso Onorato vengano immediatamente a riferire in aula per fare luce su una questione che rischia di compromettere una continua e serena azione amministrativa della città", dichiara il gruppo di Fratelli d'Italia in assemblea capitolina. La Lega rimarca: "Gli assessori agiscono nell'interesse pubblico e sono tenuti a rispettare criteri di trasparenza, imparzialità e correttezza. Serve un immediato chiarimento del sindaco Gualtieri in aula Giulio Cesare". Il Movimento 5 stelle chiede le dimissioni di Onorato e lavora su un'interrogazione in Consilglio comunale.

La vicenda è quella legata alla compravendita di un immobile da una società beneficiaria di appalti dal Comune, la Stardust srl, di cui ha scritto il Domani. Onorato - assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda del Comune di Roma Capitale - si dice "sconcertato" e rivendica: "La mia attività è specchiata", annunciando una querela al quotidiano. Il sindaco Gualtieri ha parlato in una nota del Campidoglio: "L’amministrazione capitolina non commenta le scelte professionali private di Alessandro Onorato, ma è interessata alla correttezza e all’efficacia del suo operato da assessore. Non risultano rilievi di tipo giudiziario sulla sua attività e non ci sono quindi le condizioni di aggiungere altro rispetto a quanto finora riportato da Domani e quanto dichiarato dallo stesso Onorato, che ha affermato di aver sempre agito nella massima correttezza".