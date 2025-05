Casamonica, niente funerali show per Guerino: la decisione del questore

07 maggio 2025 a

Esequie in forma privata per evitare i funerali show come dieci anni fa. "Appresa la notizia della scomparsa nelle prime ore della mattina odierna di Guerrino Casamonica, appartenente alla nota omonima famiglia radicata nella Capitale, il Questore di Roma ha prescritto la forma privata per lo svolgimento delle esequie", si legge in una nota della Questura. La cerimonia è prevista per oggi giovedì 8 maggio.

Nel dettaglio, "il provvedimento, notificato ai familiari più stretti e all'agenzia funebre incaricata per gli adempimenti esequiali, è stato adottato - spiega la nota - in ragione di tradizioni già ostentate da esponenti della famiglia di appartenenza del defunto, che in passato hanno visto compiere atti di ostentazione della memoria del de cuius, proprio in occasione dei riti funerari, generando turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche per la percezione 'celebrativa' di modus vivendi improntati alla illegalità". Guerrino Casamonica, soprannominato "Pelè", era nato nel 1966 a Marta (Viterbo) è deceduto il 6 maggio 2025 all'età di 59 anni presso il Policlinico Casilino di Roma, dopo una lunga malattia. Nel 2015 il funerale con cavalli e Rolls Royce di Vittorio Casamonica a Don Bosco, al Tuscolano, aveva sollevato infinite polemiche.