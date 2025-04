Ostia, a gara anche i chioschi di Castelporziano. Salta il progetto dei balneari

Martina Zanchi 30 aprile 2025 a

a

a

Salta il progetto dei balneari per i chioschi di Castelporziano e oggi, al più tardi domani - come annunciato dall’assessore capitolino al Patrimonio, Tobia Zevi - verrà pubblicata una gara ad hoc per la loro gestione. Resterà quindi il cemento («non ci sono le condizioni per demolire», ha spiegato ieri l’assessore alla commissione comunale su Ostia, convocata dal presidente Yuri Trombetti) e la sfida è di affidare le cinque strutture in tempo per l’estate.

«D’altronde - ha ricordato Zevi - l’anno scorso Castelporziano è partito a luglio». Il Campidoglio è in ritardo, insomma, ma c’è una spiegazione: «Dopo mesi di interlocuzioni abbiamo capito che il project financing non si può fare perché noi, come Comune, a Castelporziano siamo concessionari (del Quirinale, ndr)». Eppure il Campidoglio ha cercato di salvare il progetto, presentato dai gestori lo scorso anno, che «prevedeva di trasformare le strutture in cemento utilizzando la bioedilizia - ha aggiunto l’assessore - Era una buona idea».

Ora invece si va a gara, con il solito rischio di ricorsi che non mancano mai quando c’è in ballo la gestione delle spiagge, l’oro di Ostia. Proprio i ricorsi dei balneari, inizialmente accolti dal Tar, hanno rallentato l’assegnazione delle prime 31 concessioni messe a bando (altre otto sono ancora a gara). Infatti, visti i tempi stretti per valutare le 153 domande ricevute, il Comune di Roma ha autorizzato gli attuali gestori a proseguire le attività, prevedendo il subentro dei nuovi assegnatari a stagione iniziata. Una procedura, questa, che desta parecchio scetticismo tra gli operatori. Intanto tra oggi e domani è in arrivo anche l’ordinanza che darà il via ufficiale alla stagione, dal 1° maggio al 30 ottobre.

Per la prima volta ci sarà un articolo dedicato alle spiagge libere attrezzate (ne sono state assegnate sei mentre per le tre di Ostia Ponente non sono arrivate proposte e saranno gestite dal Comune, tramite Zètema); richieste un’attenzione particolare all’accessibilità per i disabili e la rimozione di teli e strutture superflui, per aumentare la visuale sul mare. Previsti poi servizi per gli animali e chiarimenti sui lavori che si potranno fare prima del subentro dei nuovi gestori.

Ultimo capitolo: gli spettacoli, quella musica fino a notte fonda che anima da sempre il litorale. Nel 2024 un cortocircuito burocratico ha praticamente mandato all’aria la stagione, stavolta invece il Comune promette autorizzazioni rapide. «È un impegno che ha preso il sindaco e verrà onorato - sottolinea il consigliere Trombetti - Quest’anno sarà anche più facile, perché abbiamo già la certificazione di tutte le strutture». La prossima settimana è prevista una prima riunione per concordare una procedura flessibile, e soprattutto celere