Santa Maria Maggiore, fedeli in coda per l'omaggio alla tomba di Papa Francesco

Dalle 7 di mattina migliaia di fedeli sfilano all’interno della basilica di Santa Maria Maggiore per rendere l’ultimo omaggio a Papa Francesco. Dopo i funerali in piazza San Pietro, il Santo Padre è stato infatti sepolto – come da lui stesso chiesto nel suo testamento – nella chiesa in piazza dell’Esquilino. È qui che da quando sono state aperte le porte ai fedeli, migliaia di persone si sono riunite per visitare la tomba del pontefice: una semplice iscrizione “Franciscus” e una rosa bianca sulla lapide. Come raccontato dall' Ansa, il fiore di Santa Teresina – di cui più volte in passato aveva parlato anche Bergoglio – era nelle mani dei molti credenti accorsi per rendere omaggio al defunto Papa. Ad accoglierli il rettore della basilica, il cardinale Rolandas Makrickas.

Famiglie, gruppi di pellegrini, religiosi e religiose: tutti per Francesco. Come riportato dall’agenzia stampa, sono arrivati da ovunque nel mondo: Florentine, infermiera originale del Benin ma da anni a Grenoble in Francia, ha dichiarato: "Ha voluto una Chiesa per i poveri, il cuore del Vangelo". "Per noi era importante essere qui", ha raccontato Diana che con il marito è arrivata dall'Australia: "Era il Papa di tutti". Ma anche dal nostro paese: Roberto, 66 anni, ateo ma in coda per salutare Francesco: "A me colpì una sua frase: è meglio vivere da ateo che vivere da cristiano e parlare male degli altri. Io sono ateo ma se posso faccio del bene agli altri". Papa Francesco è l'ottavo pontefice sepolto a Santa Maria Maggiore all'Esquilino. Oltre a lui, la basilica ospita le tombe di altri sette papi. Tra questi c'è Onorio III, accanto alla cui tomba riposa Papa Francesco, il Pontefice che ha dato la regola bollata ai francescani.