Papa Francesco, il messaggio di allerta sul telefono sorprende i romani: It-Alert: "Piazza chiusa alle 17"

Il suono penetrante, insistente, e il messaggio sul telefonino che fa pensare a qualcosa di grave: un terremoto, un attentato, un grave incidente. Poi il sollievo: l'IT-Alert della protezione civile, il sistema che notifica su tutti i cellulari e smartphone di una data area comunicazioni di emergenza, ha diffuso in questo modo le informazioni di base sulla fine delle visite in Piazza San Pietro, oggi alle 17, e sui funerali di Papa Francesco domani sabato 26 aprile. Il testo, in varie lingue:

25 Aprile 2025, 13:11

Dipartimento Protezione Civile - Saluto Papa Francesco. Orario chiusura accesso Piazza San Pietro ore 17 del 25 aprile. Per percorsi e orari funerale www.protezionecivile.it

A essere raggiunti dal messaggio di allerta intorno alle 13.10 sono stati i cittadini di Roma molti dei quali, fanno notare sui social, si sono spaventati per l'emergenza. Ma quantomeno il messaggio non è passato inosservato...