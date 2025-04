Colosseo chiuso per la moglie di Vance, protesta dei turisti. Il Parco: "Avevamo avvertito"

Sullo stesso argomento: Meloni ora lavora per il vertice Trump-Ue. E la sinistra continua a rosicare

Proteste davanti al Colosseo chiuso anticipatamente al pubblico per consentire la visita del vicepresidente americano J.D. Vance e della sua famiglia. Ma per il Parco Archeologico si è trattato di una chiusura programmata e di cui erano stati avvertiti tutti i possessori di biglietto. Tuttavia oggi pomeriggio fuori dai cancelli alcuni turisti hanno cominciato a gridare: "Vergogna, fateci entrare". Tra l'altro Vance non si è presentato perché trattenuto da altri impegni, e la visita all'Anfiteatro Flavio ha riguardato solo la moglie Usha e i tre figli della coppia.

"In ottemperanza alle disposizioni della Questura, il Parco aveva comunicato nei giorni precedenti la chiusura anticipata attraverso i propri canali ufficiali, specificando che l'ultimo ingresso di sabato 19 aprile fosse previsto per le ore 17", si legge in una nota del Parco Archeologico del Colosseo. "Contestualmente, ai visitatori che avevano prenotato la visita nelle fasce orarie successive era stata inviata una mail di cancellazione, contenente tutte le informazioni relative al rimborso, inoltrata allo stesso indirizzo utilizzato per la prenotazione. Inoltre, erano stati informati tutti i tour operator partner del Parco e le associazioni di categoria delle guide turistiche", continua il Parco.