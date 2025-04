Roma, due incidenti mortali tra Ardea e Dragona: si continua a morire sulle strade

Massimiliano Gobbi 17 aprile 2025 a

Ancora sangue nelle strade della Capitale. Nelle ultime ore si sono verificati due incidenti mortali, uno a Tor San Lorenzo, nel comune di Ardea, dove ha perso la vita una donna di 84 anni, l’altro a Dragona, nel X Municipio di Roma Capitale, dove uno centauro di 25 anni è morto sul colpo. La prima tragedia si è consumata nella tarda mattinata di ieri in via Laurentina, nel tratto che prende il nome di via Severiana, all’altezza del vivaio “2 Palme” a Tor San Lorenzo. La vittima è Gabriella Ciabatta, una donna di 84 anni residente in zona. Secondo una prima ricostruzione, la signora stava uscendo con la sua Honda dal parcheggio del vivaio, dove si era recata per acquistare alcune piante, quando è stata colpita in pieno da un autocarro Nissan che procedeva in direzione Roma a forte velocità. L’impatto è stato violentissimo: il mezzo pesante ha centrato in pieno la fiancata lato guida dell’auto, uccidendo la donna sul colpo. Alla guida del camion un uomo di 39 anni, di origine moldava, che, stando alle prime ricostruzioni, non avrebbe visto l’auto in manovra. I soccorsi sono stati immediati. Sul posto vigili del fuoco, agenti della polizia di stato, della polizia locale di Ardea e i sanitari del 118 si sono precipitati sul luogo. I pompieri hanno estratto il corpo della donna dalle lamiere, ma ogni tentativo di rianimazione è risultato vano. Il conducente del camion è stato sottoposto, come da prassi, ai test per alcol e droga. Il tratto di via Laurentina è rimasto a lungo bloccato in entrambi i sensi di marcia, con pesanti ripercussioni sul traffico. Le autorità locali hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente stradale ad Ardea.

Un secondo incidente mortale si è verificato in serata, intorno alle 19:30, in via di Dragone, una lunga arteria che collega la zona residenziale di Dragona con via dei Romagnoli. A perdere la vita Di Giammaria Edoardo Luis, un giovane di 25 anni, alla guida di uno scooter bianco, finito violentemente contro un palo della fermata dell’autobus 04B. A bordo con lui un passeggero di 21 anni, trasportato in codice rosso al Policlinico Gemelli, ora in gravi condizioni. Secondo quanto riferito da chi indaga, il mezzo avrebbe perso aderenza per motivi ancora da chiarire. Tra le ipotesi un’improvvisa manovra azzardata, un ostacolo sulla carreggiata o una distrazione. Al momento non si esclude alcuna pista. “Mio nipote era a piedi e ha visto lo scooter incastrato nel palo. Il conducente era già a terra, senza vita. Il passeggero respirava ancora”, ha raccontato una residente, visibilmente scossa. Anche in questo caso, il sistema dei soccorsi si è attivato prontamente, con due ambulanze e un elicottero del 118 accorsi sul posto. Sul posto gli agenti della polizia di stato Roma Lido e gli agenti del X Gruppo Mare della polizia locale di Roma Capitale hanno messo in sicurezza l’area e avviato i rilievi per determinare le cause dell’incidente autonomo a Dragona.

Con le due tragedie di ieri, sale a 34 il numero delle vittime della strada da inizio 2025 tra Roma e provincia. Una cifra allarmante che evidenzia una vera e propria emergenza. In particolare, le periferie romane si confermano zone ad alta criticità per la viabilità con strade come via Laurentina e via di Dragona, spesso rettilinee e poco controllate, si trasformano in trappole mortali, complici eccessi di velocità, manovre azzardate e talvolta scarsa manutenzione del manto stradale. I residenti da tempo denunciano la pericolosità di queste arterie, chiedendo interventi strutturali e una maggiore presenza di controlli. Ma a ogni nuovo incidente, le promesse sembrano restare lettera morta. La speranza è che l’ennesima tragedia possa finalmente spingere le istituzioni a intervenire con decisione, per evitare che le strade delle periferie continuino a macchiarsi di sangue.