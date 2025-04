Scontri Lazio-Roma, stop ai derby in notturna. Ai domiciliari l'ultrà arrestato

15 aprile 2025 a

È stato posto ai domiciliari l'ultrà arrestato in flagranza differita per gli scontri avvenuti prima del derby Lazio-Roma di domenica sera. Il giudice ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare. Disordini e violenze contro le orze dell'ordine che hanno convinto il Ministero dell'Interno a vietare a tempo indeterminato derby in notturna allo Stadio Olimpico. Il Viminale infatti è pronto a intervenire con un provedimento.

Derby, scontri e tensione fuori dall'Olimpico. la polizia usa gli idranti

Intanto sale a 24 agenti feriti il bilancio degli scontri avvenuti a Ponte Milvio prima del derby Lazio-Roma. E proseguono le indagini, tra cui l’esame delle immagini dei filmati realizzati dalla Digos e dalla Scientifica per identificare gli altri partecipanti agli scontri. Tra loro ci sarebbero anche militanti in movimenti di estrema destra. Agli scontri contro le forze di Polizia hanno partecipato tifosi biancocelesti e giallorossi, che hanno tentato di affrontarsi tre ore prima del fischio di inizio del Derby Lazio-Roma tra Ponte Milvio e le vie intorno a piazza Mancini al Flaminio. Gli uomini in divisa, tre ore prima che iniziasse la partita, per evitare che le due tifoserie si scontrassero, sono state aggredite anche con bombe carta, lancio di bottiglie di vetro e fumogeni. Durante i tafferrugli a Ponte Milvio, unpassante si è anche sentito male cadendo in terra ed è stato soccorso dai sanitari del 118. Ingenti i danni provocati dai teppisti, sia ai locali di Ponte Milvio, sia alle auto che erano in sosta nella piazza: i motorini parcheggiati sono stati invece usati dagli ultrà violenti per sbrarrare le strade lasciandoli in mezzo alla strada.