Derby Lazio-Roma, tensione e bombe carta a Ponte Milvio

13 aprile 2025

Cresce la tensione per il derby Lazio-Roma che si gioca alle 20.45 di questa sera, domenica 13 aprile, allo Stadio Olimpico. Petardi e fumogeni sono stati lanciati a Ponte Milvio, lato Auditorium, con la polizia che è intervenuta con gli idranti. Sempre nei pressi dello stadio un gruppo di tifosi giallorossi ha tentato di dirigersi verso l'area dove sono radunati i sostenitori laziali ma sono stati fermati dagli agenti. Da parte dei tifosi è partito un lancio di bottiglie e oggetti contro i poliziotti. Il piano di sicurezza predisposto dalla questura interessa l'intera zona dello stadio e le aree limitrofe. Sono oltre 2 mila gli agenti impegnati sul territorio. Dal tavolo tecnico presieduto ieri dal questore di Roma Roberto Massucci non sono emersi specifici elementi di criticità per questo derby, tuttavia, sarà massima l'attenzione in tutta la zona.