Roma, incendio a Sant'Egidio: giovane salvata dalla Polizia. È giallo sulle cause

L’allarme è stato lanciato giovedì scorso alle 20.25 per un incendio all’interno della sede di Sant’Egidio in via Monti delle Capre. Sul posto sono giunte le volanti della Polizia di Stato, che una volte arrivate hanno trovato una donna all’interno dell’associazione «Differenza Donna Ops Ong» in stato confusionale. I poliziotti sono intervenuti per mettere in sicurezza la donna di 25 anni che si trovava al secondo piano del palazzo. Mentre gli agenti portavano in salvo la donna, sul posto arrivavano anche i vigili del fuoco, che verificavano che il secondo piano era stato invaso dal fumo. Qui entravano anche gli agenti della Polizia di Stato, dove trovavano la donna, che alla vista dei poliziotti andava in escandescenza iniziando a inveire contro di loro.

Non è stato semplice per gli investigatori convincere la donna a lasciare la struttura piena di fumo e proprio in quei momenti c’è stata un’esplosione a pochi metri dai poliziotti e dalla 25enne, che è stata presa da un attacco di panico. A quel punto i poliziotti, per metterla in sicurezza, hanno deciso di trasportarla di peso sulle scale dal secondo piano fino all’esterno della struttura per metterla in salvo. Contemporaneamente i vigili del fuoco sono intervenuti al secondo piano per evitare che le fiamme si propagassero causando ulteriori danni e coinvolgendo le strutture limitrofe.

La donna salvata dagli agenti della Polizia è stata poi trasferita dai sanitari del 118 all’ospedale San Camillo. Nel corso delle operazioni delle forze dell’ordine, sono state evacuate otto donne che si trovavano nei primi due piani dello stabile in via Monti delle Capre. Non è stato ancora accertata la causa dell’incendio avvenuto al secondo piano, proprio dove è stata messa in sicurezza la donna di 25 anni che è stata trovata in stato confusionale. Tra le ipotesi ancora al vaglio degli investigatori, anche la possibilità che l’incendio possa essere stato provocato in maniera dolosa. Per i prossimi due giorni, comunque, il secondo piano della struttura è stato reso inagibile e alle otto donne che sono state evacuate è stata trovata una nuova sistemazione alloggiativa.