Piazza pro-Ue, blitz della Finanza in Campidoglio: accertamenti sulle spese di Gualtieri

Un’indagine della Corte dei Conti si sta concentrando sulle spese sostenute dal Comune di Roma per l’evento organizzato a piazza del Popolo il 15 marzo scorso, la piazza pro-Europa voluta da Michele Serra. A sollevare l’attenzione della magistratura contabile sono stati diversi esposti, firmati da esponenti politici di centrodestra e dall’ex sindaca capitolina Virginia Raggi. La Guardia di Finanza, su delega della Procura della Corte dei Conti, si è già mossa con i primi accertamenti, presentandosi - secondo quanto rivelato da Francesco Storace su Libero - nei giorni scorsi negli uffici del Campidoglio. In particolare, i militari delle Fiamme Gialle si sono recati presso la segreteria del sindaco Roberto Gualtieri, dove è stato chiesto conto della procedura con cui sarebbe stato autorizzato un investimento pubblico da 350mila euro, affidato a Zetema, società partecipata dal Comune.

In piazza con Prodi, Lepore a Bologna prova ad evitare l'errore di Gualtieri: “Ospiti gratis”

La manifestazione, a detta dei firmatari degli esposti, sarebbe stata di natura marcatamente politica e non istituzionale. La polemica si è ulteriormente alimentata con il confronto tra i costi sostenuti a Roma e quelli, di gran lunga inferiori, per un evento simile svoltosi a Bologna, promosso dal sindaco Matteo Lepore. Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha più volte sollecitato anche l’intervento della magistratura ordinaria: “350.000 euro sarebbero stati prelevati dalle casse comunali per finanziare un evento che ha visto scendere in piazza nani, ballerine e comici che non fanno ridere ma piangere. Ora ci aspettiamo che chi di dovere faccia chiarezza e ci auguriamo che anche la Procura prenda posizione. O preferisce rimanere in silenzio?”.

Indagine della Corte dei Conti sulla piazza di Gualtieri

La Corte dei Conti ha dato 30 giorni al Comune per fornire tutta la documentazione relativa all’evento, comprese le determine di spesa, gli ordini di servizio e ogni altro atto amministrativo utile a ricostruire l’iter decisionale. Se da Palazzo Senatorio si tende a minimizzare parlando di “atti dovuti” in risposta agli esposti, il quadro che si delinea potrebbe avere sviluppi rilevanti. Una bella gatta da pelare per Gualtieri.