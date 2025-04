Paura all'asilo: bambini evacuati per l'incendio di un appartamento

Massimiliano Gobbi 01 aprile 2025 a

Il fumo denso, l’odore acre, poi le sirene. Sono le 11:30 quando un incendio scoppia in un appartamento di via delle Sterlizie, a Nettuno, scatenando momenti di apprensione. Ma la vera emergenza si consuma al piano terra dello stesso edificio, dove venti bambini dell’asilo nido Mary Poppins vengono evacuati in fretta e in sicurezza. Le maestre, con sangue freddo e lucidità, li accompagnano all’esterno mentre il fuoco divampa sopra di loro. Un’evacuazione tempestiva, con la paura negli occhi, il coraggio nelle mani.

Nessun ferito per fortuna, solo tanta paura. I piccoli, ancora inconsapevoli della gravità della situazione, sono stati portati fuori tra le braccia delle loro educatrici e dei Carabinieri della Stazione locale e del Nucleo Radiomobile di Anzio, intervenuti immediatamente a supporto dei vigili del fuoco. Alcuni di loro piangono, altri guardano incuriositi l’agitazione attorno a loro, ma la rapidità dell’evacuazione ha evitato il peggio.

Nel caos dell’intervento, c’è un dettaglio che racconta la bellezza della solidarietà umana. Alcuni carabinieri, vedendo la paura nei volti dei bambini, decidono di distrarli: aprono le portiere dell’auto di servizio e mostrano loro le attrezzature, i lampeggianti, il microfono della radio. Un piccolo gesto che trasforma la paura in stupore, regalando un sorriso ai più piccoli.

Sul posto sono ancora in corso le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Al momento non si segnalano feriti, né tra gli abitanti dello stabile né tra il personale e i bambini dell’asilo. Resta da chiarire l’origine del rogo. Non si esclude un cortocircuito o un malfunzionamento elettrico, ma saranno gli accertamenti tecnici a stabilire con precisione le cause dell’incendio.

Le famiglie, avvertite tempestivamente, sono accorse sul posto per riabbracciare i loro piccoli. Qualcuno ancora singhiozza, qualcuno racconta con entusiasmo del lampeggiante visto da vicino. Una mattinata di paura che si chiude con un lieto fine, grazie alla prontezza delle maestre, alla professionalità dei soccorritori tutti, carabinieri e sanitari che hanno saputo trasformare un momento di apprensione in una storia di coraggio e solidarietà che i bambini di certo non scorderanno così facilmente.