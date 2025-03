Bus in fiamme e stop della Metro: lunedì da incubo per i romani

Massimiliano Gobbi 31 marzo 2025 a

Roma ha vissuto oggi una giornata di caos nei trasporti pubblici, con due importanti disservizi che hanno messo in difficoltà centinaia di pendolari. Nel pomeriggio, un autobus della linea 041 è andato in fiamme nel piazzale di Ponte Mammolo, mentre in serata la tratta della Metro B tra Eur Magliana e Laurentina è stata sospesa "a causa del forte vento".

Paura nel pomeriggio nel piazzale di Ponte Mammolo, dove un autobus Temsa Avenue, ex Roma TPL e ora in gestione a SAP, ha preso fuoco. Fortunatamente, non si registrano feriti. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme, mentre le autorità hanno avviato le indagini per stabilire le cause dell'incendio.

Come se non bastasse, intorno alle 19, la linea B della metropolitana ha subito un'interruzione tra Eur Magliana e Laurentina a causa di avverse condizioni meteorologiche. Secondo quanto comunicato da ATAC, il forte vento ha trasportato detriti in prossimità del filo di contatto, causando il blocco della linea.

Un servizio sostitutivo di autobus è stato attivato lungo il tratto interrotto, con fermate in viale di Val Fiorita, viale Europa e Laurentina. Tuttavia, l'afflusso di passeggeri ha reso il viaggio di ritorno un'odissea urbana: mezzi sovraffollati, lunghi tempi di attesa e ulteriore disagio per chi rientrava a casa dopo una giornata di lavoro.

Dopo circa un'ora di stop, il servizio è stato ripristinato alle 19:50, riportando la situazione alla normalità.

Difficoltà troppo frequenti che affliggono il trasporto pubblico della Capitale spesso soggetto a guasti, incendi e interruzioni improvvise. Mentre i pendolari continuano a fare i conti con i disagi, cresce tra gli utenti la richiesta di un servizio più efficiente e sicuro sotto ogni punto di vista.