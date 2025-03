Laurentina, assalto a mano armata al negozio "Acqua e sapone": fermati i rapinatori

Massimiliano Gobbi 29 marzo 2025 a

Momenti di grande apprensione ieri sera su via Laurentina, nel comune di Ardea, dove un'imponente operazione delle forze dell'ordine ha portato alla chiusura della strada all'altezza del civico 118. L'azione, avviata intorno alle 19:15, si è conclusa con la cattura di tre rapinatori italiani, fermati dopo aver assaltato a mano armata il negozio "Acqua e Sapone". Determinante è stato l'intervento di un carabiniere libero dal servizio, che ha immediatamente segnalato l’accaduto alla propria stazione. Nel giro di pochi minuti, i Carabinieri della stazione di Marina di Tor San Lorenzo hanno raggiunto il luogo della rapina, riuscendo a intercettare e fermare i tre criminali in fuga. L'azione tempestiva ha evitato che i malviventi riuscissero a dileguarsi.

I tre uomini erano a bordo di una Opel, dove sono stati trovati passamontagna, una somma di denaro e una pistola scacciacani. Durante la fuga, i rapinatori hanno tentato di disfarsi di una seconda arma, una Beretta, che è stata successivamente recuperata dai militari nei pressi del supermercato Todis, sempre su via Laurentina. Sul posto sono confluite almeno quattro pattuglie dei Carabinieri e due auto civetta, che hanno isolato l’area e impedito qualsiasi tentativo di fuga. L’intervento deciso degli agenti ha suscitato grande attenzione tra i residenti, molti dei quali hanno assistito alla scena con apprensione. Alcuni passanti, trovandosi improvvisamente davanti alla strada bloccata, hanno cercato di capire cosa stesse accadendo.

La Compagnia dei Carabinieri di Anzio ha avviato approfondimenti per chiarire la dinamica della rapina e verificare eventuali connessioni con altri crimini simili. Non si esclude che i tre arrestati facessero parte di un'organizzazione specializzata negli assalti ai negozi della zona. Ennesima rapina in zona che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nel territorio di Ardea, con la popolazione che invoca una maggiore vigilanza per scongiurare nuovi episodi di criminalità. Gli esiti delle indagini potrebbero fornire ulteriori dettagli nelle prossime ore.