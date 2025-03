Ostia sotto stretta sorveglianza dopo i roghi negli stabilimenti balneari

Massimiliano Gobbi 27 marzo 2025 a

Ostia resta al centro dell’attenzione delle autorità dopo gli incendi che hanno colpito sette stabilimenti balneari negli ultimi giorni. Un segnale chiaro è arrivato dal nuovo dirigente della Squadra Mobile di Roma, Roberto Giuseppe Pititto, che ha ribadito la ferma volontà dello Stato di garantire sicurezza e legalità nel territorio. Nel corso della sua presentazione ufficiale negli uffici della Questura, Pititto ha lanciato un messaggio inequivocabile: “Ostia è un territorio che rientra nella nostra massima attenzione. Non passi l’idea che gli episodi recenti siano sottovalutati: sono fatti gravi che richiedono indagini approfondite, ma le risposte arriveranno”. Dopo i cinque incendi avvenuti contemporaneamente, la presenza delle forze dell’ordine è stata intensificata, con un rafforzamento delle misure di sicurezza e delle attività investigative. L’obiettivo è chiaro: individuare i responsabili e prevenire nuovi episodi. La questione è stata affrontata anche in Prefettura, con la partecipazione del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che ha garantito il massimo sforzo da parte dello Stato e delle istituzioni per ripristinare la sicurezza a Ostia.

"Questo episodio, seppur con danni limitati, ha destato allarme. C’è un’indagine in corso e siamo fiduciosi che la magistratura farà piena luce sulle cause e sui responsabili", ha dichiarato Gualtieri durante il Comitato per l’ordine e la sicurezza. Il primo cittadino ha anche sottolineato come i bandi pubblici per la gestione delle spiagge non subiranno alcun rallentamento: "Andiamo avanti con determinazione sulla strada della legalità e della trasparenza. Non sappiamo se questi incendi siano legati ai bandi, ma nulla fermerà il percorso intrapreso”. E proprio sulla questione dei bandi il primo cittadino ha voluto aggiungere che essere intenzionato ad andare avanti con la massima determinazione sulla strada della legalità, della trasparenza, delle procedure di evidenza pubblica e la legalità prevarrà.

"C’è una presenza molto significativa in campo sia investigativa sia delle forze dell’ordine, siamo sicuri che ci sarà la massima vigilanza e attenzione per tutelare questo passaggio così delicato come tutti gli altri aspetti della vita civile di questo territorio così importante di Roma Capitale”, ha osservato. “Il messaggio - ha proseguito Gualtieri - è che i bandi continuano, tutto questo non ha nessuna influenza perché noi andremo avanti nella trasparenza e nella legalità. Non sappiamo e non siamo nelle condizioni di dire se l’incendio sia stato fatto per inibire i bandi, per reagire o semplicemente da parte di uno squilibrato: c’è un’indagine e siamo assolutamente fiduciosi che la magistratura indagherà con il massimo rigore”. “Lo Stato c’è, e’ unito e presente e si va avanti nella legalità e nella trasparenza sulla base delle procedure di legge”, ha continuato.

Anche il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, ha confermato che la situazione a Ostia è costantemente monitorata e che non si registrano aumenti significativi dei reati: “L’attenzione resta massima, così come l’impegno delle forze di polizia”. Nelle prossime ore, la Squadra Mobile di Roma depositerà un’informativa in Procura sugli incendi. Intanto, la posizione del 24enne fermato ieri sera è ancora al vaglio degli inquirenti. La risposta dello Stato è chiara: Ostia non sarà lasciata sola. La lotta per la legalità e la sicurezza prosegue senza sosta.