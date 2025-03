Roma, torna la zona rossa per contrastare degrado e criminalità: in quali zone

27 marzo 2025 a

a

a

Riparte la lotta al degrado e alla criminalità e torna la zona rossa a Roma. A seguito delle valutazioni emerse in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e di riunione di Coordinamento delle Forze di Polizia e nel quadro delle direttive contenute nella Circolare del Ministero dell’Interno del 17 dicembre 2024, il Prefetto di Roma, nella giornata di ieri, ha adottato una nuova ordinanza in continuità con il precedente provvedimento che, lo scorso 8 gennaio, ha istituito le zone a tutela rafforzata presso il Quartiere Esquilino e la Stazione Tuscolana.

In particolare, il nuovo provvedimento ha revocato la misura vigente presso la Stazione Tuscolana, disponendo invece l’applicazione del protocollo operativo a tutela rafforzata a Valle Aurelia, tra il centro commerciale “Aura” e la stazione della metropolitana lì collocata, nonché la sua estensione nell'area della stazione Termini, a Piazza dei Cinquecento, via Marsala e via Giolitti (Quartiere Esquilino).

La nuova ordinanza si inserisce in un quadro organico di prevenzione e contrasto alla criminalità e al degrado urbano e tiene conto anche del progressivo incremento dei flussi turistici e religiosi connessi alle celebrazioni giubilari. Il dispositivo è dunque finalizzato a rafforzare la presenza delle Forze dell’Ordine sul territorio e a consolidare un’azione coordinata e multilivello tra i diversi attori istituzionali, con l’obiettivo di garantire adeguati livelli di sicurezza e tutela della vivibilità urbana. La disposizione prevede l'allontanamento di soggetti ritenuti pericolosi e molesti con il cosiddetto daspo urbano.