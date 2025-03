Roma, turista spagnola precipita dal parapetto: tragedia a Trinità de' Monti

26 marzo 2025 a

È morta la turista spagnola di 55 anni caduta nel vuoto dal parapetto in prossimità della scalinata in Piazza della Trinità dè Monti, a Roma. Cadendo è finita all’interno di un’area privata afferente ad una attività commerciale. Ad intervenire le pattuglie del I Gruppo Centro della Polizia Locale di Roma Capitale in servizio a piazza di Spagna insieme a personale sanitario, che ha trasportato la donna ferita presso il Policlinico Umberto I dove è deceduta per le gravi lesioni riportate. Sull’accaduto sono tuttora in corso le indagini da parte della Polizia Locale, non si esclude che si possa trattare di un tentativo di suicidio.

«Ho aperto io ai soccorritori. Sono entrati da sotto e hanno raccolto la donna, finita sui sampietrini. Per primi sono intervenuti i vigili del fuoco perché si pensava fosse tutto chiuso poi i vigili urbani». Lo dice all’Adnkronos Fabio, dipendente del wine bar che affaccia proprio sulla scalinata della Trinità dei Monti dove una turista spagnola è caduta da un parapetto, morendo poco dopo il ricovero in ospedale. «La donna era sola - spiega Fabio - Con lei non c’era nessuno. Qui a quell’ora c’erano solo gli ospiti della struttura che però erano in camera e non si sono accorti di nulla». Sulla turista, dice che «non era ospite dell’albergo, questo lo abbiamo accertato. La prima ad accorgersi di lei è stata una ragazza che faceva jogging. Credo sia stata lei a dare l’allarme».