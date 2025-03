Santa Marinella, il sindaco Tidei indagato per peculato: "A Ciampino con l'auto del Comune"

25 marzo 2025 a

Sono in corso indagini per peculato da parte della procura di Civitavecchia sul sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei in relazione al «presunto utilizzo improprio dell’auto di servizio del Comune» con la quale, il primo cittadino, «si sarebbe fatto accompagnare all’aeroporto di Ciampino». Lo scrive EtruriaNews che pubblica una foto esclusiva sulla vicenda. A rispondere al sito di Paolo Gianlorenzo è l’avvocato Lorenzo Mereu, difensore di fiducia del sindaco Tidei.

«A seguito di una denuncia da parte di alcuni consiglieri di opposizione, al mio assistito sono stati contestati due episodi di presunto peculato d’uso dell’auto di servizio. Il sindaco ha immediatamente chiesto di essere sentito e ha fornito tutte le spiegazioni del caso, chiarendo i fatti in modo esauriente - spiega nella nota al sito -. A nostro avviso, non sussistono profili penalmente rilevanti. Si sottolinea inoltre che, pur avendone pieno diritto, il sindaco non ha mai richiesto l’indennità di trasferta prevista dal Tuel per l’utilizzo del proprio veicolo a fini istituzionali, rinunciando così ad almeno 25 mila euro. Questo elemento ha valore giuridico e dimostra chiaramente l’assoluta correttezza dell’operato del sindaco».