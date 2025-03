Roma, crolla una palazzina: estratta viva una persona. Ipotesi fuga di gas

Massimiliano Gobbi 23 marzo 2025 a

Una potente esplosione ha devastato una palazzina di due piani situata al civico 35 di via Vitellia, all'incrocio con via Pio Foà, nel quartiere Gianicolense di Roma. Il drammatico evento si è verificato intorno alle 8:30 del mattino e, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere stato causato da una fuga di gas. Un uomo è stata salvato dalle macerie, mentre le autorità non escludono la possibilità che altre persone siano ancora all'interno dell'edificio.

I testimoni raccontano di aver sentito un boato fortissimo, paragonabile a un'esplosione di grande portata. Pochi istanti dopo il crollo, un intenso odore di gas ha invaso l'area circostante. L'onda d'urto ha provocato danni anche ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze, aumentando la portata dell'incidente. Sul luogo del disastro sono immediatamente intervenuti i soccorritori, tra cui squadre dei vigili del fuoco provenienti dai distaccamenti di Ostiense e Pisana, con il supporto di personale specializzato Usar, del nucleo Nbcr e di un funzionario di guardia.

Nonostante la violenza dell'esplosione, al momento non sono state segnalate fiamme nella zona colpita. Le autorità competenti, compreso il personale dell'Arma dei carabinieri, stanno conducendo accertamenti per determinare con esattezza le cause dell'accaduto e verificare la presenza di eventuali altre vittime o feriti.