Gianicolense, crolla una palazzina dopo un'esplosione. Gualtieri sul posto

Una potente esplosione ha distrutto un edificio di due piani situato al civico 35 di via Vitellia, all'angolo con via Pio Foà, nel quartiere Gianicolense di Roma. Un crollo verificatosi intorno alle 8:30 del mattino causato presumibilmente da una fuga di gas. Tra le macerie i soccorritori hanno trovato un uomo, un cittadino scozzese tra i 40 e i 50 anni, ancora in vita. L'uomo, sebbene cosciente, è stato trasportato d'urgenza in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio per le cure necessarie. Per motivi di sicurezza, le autorità hanno ordinato l'evacuazione delle palazzine adiacenti all'edificio esploso. Temporaneamente disattivata, invece, la rete elettrica della zona per evitare ulteriori pericoli.

I residenti hanno descritto il rumore dell'esplosione come assordante, paragonandolo a una detonazione. Poco dopo il crollo, l'aria era satura di un forte odore di gas e l'onda d'urto ha danneggiato anche le automobili parcheggiate nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, con squadre specializzate provenienti dai distaccamenti di Ostiense e Pisana, tra cui unità Usar (Urban Search and Rescue) e Nbcr (Nucleare, Biologico, Chimico e Radiologico). Attualmente, non sono state rilevate fiamme nell'area, mentre le autorità sono al lavoro per determinare le cause esatte dell'incidente e verificare la presenza di altre persone coinvolte.

Il primo cittadino di Roma, Roberto Gualtieri, ha seguito la vicenda fin dalle prime ore del mattino, in costante contatto con il Comandante della Polizia Locale, Mario De Sclavis, e con il Direttore della Protezione Civile di Roma Capitale, Giuseppe Napolitano, tant'è che intorno a metà mattinata si è recato personalmente sul posto per monitorare la situazione da vicino. "Le squadre operative del comando VVF di Roma – dichiara Riccardo CIOFI della Fns Cisl Roma Capitale e Rieti – stanno lavorando incessantemente con con molti uomini e con i nuclei speciali di ricerca persone, sono circa 40, per l’esplosione dell’edificio di due piani dovuta con grande probabilità ad una fuga di gas. I soccorritori hanno estratto vivo dalle macerie un uomo che era all’interno della villetta e insieme al personale del 118 hanno stabilizzato e portato in luogo sicuro. Ancora proseguono le attività di ricerca all’interno dell’edificio con molta cautela a causa della possibilità di altri eventuali crolli, per controllare che non siano rimaste coinvolte altre persone e bonificare l’area”.

“Dobbiamo ancora una volta sottolineare – conclude Ciofi – la professionalità e la tempestività con la quale sono intervenuti gli uomini dei vigili del fuoco che hanno messo in campo tutte le forze necessarie, compresi nuclei speciali dedicati alla ricerca a persona, che hanno portato al ritrovamento in vita dell’uomo coinvolto nell’esplosione”. "Ero ancora a letto quando un boato tremendo ha scosso tutto. Mia madre si è precipitata sul terrazzo, e abbiamo capito subito che si trattava di un'esplosione. Un denso fumo si è sollevato nell'aria, e poco dopo sono arrivati i soccorsi, la polizia e i vigili del fuoco. Tutto intorno si sentivano solo sirene e voci concitate", ha raccontato Giovanna, una residente della zona. Le indagini sono in corso per accertare le cause dell'incidente e garantire la sicurezza dell'area colpita.