Lollobrigida, al via a Roma Agricoltura È. Inaugura il presidente Mattarella

Tradizione, innovazione tecnologica e sostenibilità. Passa dalla ricerca di un equilibrio di queste tre componenti il futuro di uno dei nostri settori economici più importanti, l'agricoltura. Il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, ha presentato questo pomeriggio il programma di “Agricoltura È”, il villaggio organizzato nel cuore della Capitale per raccontare la centralità e la poliedricità del settore primario, che si terrà dal 24 al 26 marzo a Roma, in piazza della Repubblica. “Continua un percorso per rendere sempre più centrale il settore dell’agricoltura e tutte le sua attività connesse, guardando soprattutto alle nuove generazioni – ha sottolineato Francesco Lollobrigida - Un momento di approfondimento, di festa, è stato scelto il 25 marzo, una data simbolica, strategica. L’ agricoltura è indispensabile per la tutela dell’ambiente, per avere cibo di qualità, per trainare diversi comparti, è sicurezza, benessere fisico, capacità di garantire equilibrio sociale quando produce reddito. L’ efficientamento del sistema passa anche attraverso le nuove tecnologie, l’agricoltura 5.0”. Il ministro dell'Agricoltura ha sottolineato che “facciamo tutto questo con il coinvolgimento del sistema Italia, dalle grandi aziende di Stato ai privati”.

Agricoltura È cibo, crescita, ambiente, energia, qualità, solidarietà, storia, ricerca, futuro. Agricoltura È tutti noi!

Vi aspettiamo al villaggio “Agricoltura È”. A Roma, in Piazza della Repubblica, dal 24 al 26 marzo! pic.twitter.com/MwVwUpY67b — Ministero dell'Agricoltura (@SocialMasaf) March 18, 2025

Nello specifico, verrà allestito uno spazio di oltre tremila metri quadrati, un punto di incontro, ma soprattutto di confronto tra istituzioni, imprese, studenti e cittadini. Il governo Meloni ha più volte enfatizzato la necessità di avvicinare anche i più giovani ad un mondo che può offrire numerosi posti di lavoro. Agricoltura vuol dire anche energia, sicurezza alimentare, tutela dell’ambiente, qualità della vita e, non in ultimo, promozione del made in Italy. In piazza della Repubblica vi saranno laboratori interattivi, degustazione e dimostrazioni pratiche per toccare con mano la ricchezza del nostro settore agroalimentare. Lunedì prossimo “Agricoltura È” verrà aperto dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Mercoledì 26 è annunciata la presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.