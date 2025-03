Piazze e stazioni buie, Gualtieri "porta" la luce con un piano da 9,5 milioni

Martina Zanchi 01 marzo 2025 a

Da Porta Maggiore a largo Corrado Ricci, la piazza con il più bell’affaccio sul Colosseo, e poi da piazza Vittorio a 17 stazioni ferroviarie e della metropolitana che hanno urgente bisogno di essere illuminate. Stanno per iniziare, anche se con qualche mese di ritardo, i lavori di potenziamento della pubblica illuminazione finanziati con 15 milioni di fondi del Giubileo. L’obiettivo è duplice: da un lato valorizzare strade, piazze e monumenti lungo gli itinerari turistici e quelli più frequentati dai pellegrini, dall’altro aumentare i livelli di sicurezza in zone critiche, come le stazioni. Lì dove portare – letteralmente – la luce può costituire un deterrente nei confronti di malintenzionati. Invece nel caso di Porta Maggiore, dove il progetto prevede «illuminazione artistica», se non si interverrà velocemente anche sullo stato di scarsa conservazione delle Mura si rischia di illuminare un monumento al degrado.

È lungo due delle 12 pagine che compongono l’ordinanza firmata giovedì, dal sindaco Roberto Gualtieri, l’elenco dei luoghi in cui si lavorerà nei prossimi mesi e per cui la tabella di marcia verrà stilata in settimana. Bisogna fare in fretta, visto che da cronoprogramma giubilare gli interventi dovrebbero essere già partiti e il 2024 doveva chiudersi con uno stato di avanzamento al 20%. C’è ancora tempo però per rientrare in carreggiata, visto che il termine dell’intervento è previsto entro il terzo trimestre 2026, a patto che si inizi praticamente subito. Così giovedì il sindaco, nelle vesti di commissario straordinario per l’Anno Santo, ha disposto che il dipartimento Lavori pubblici di Roma Capitale affidi i lavori ad Areti, «attuale contraente e concessionario esclusivo degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà di Roma Capitale». E la società ha già trasmesso una stima complessiva del costo dei lavori da svolgere, di poco superiore ai 9,5 milioni di euro.

Tre gli ambiti di intervento: ammodernamento della rete, che interessa 32 piazze e strade della Capitale, dall’Esquilino a San Giovanni fino a Prati; «qualità della luce», che riguarda 23 punti d’interesse dai lungotevere a via Cavour, da via Giolitti a largo Goldoni, da valorizzare con la pubblica illuminazione; infine la terza macro-area riguarda le stazioni metro e ferroviarie. Oltre a Porta Maggiore, poi, un intervento specifico di «illuminazione artistica» riguarderà anche il Tempio di Minerva Medica in via Giolitti. In questi due casi, scrive il sindaco, i lavori in questione rientrano anche tra quelli «rilevanti per gli standard di sicurezza urbana».

Più in generale, le strade scelte sono state individuate sulla base di quattro quadranti prioritari in ottica Giubileo:Centro storico, in prossimità del Vaticano; principali Basiliche; principali strade capitoline e stazioni; siti urbani da valorizzare «per mezzo dell’illuminazione artistica». Ma ecco, di seguito, l’elenco completo dei luoghi della Città eterna che saranno interessati dai lavori.

AMMODERNAMENTO RETE

Piazza Grazioli, via dei Sediari, via dei Filippini, via dell’Arco del Monte, via del Cardello, piazza Vittorio Emanuele II, via dell’Esquilino, via di San Giovanni in Laterano, piazza di San Giovanniin Laterano, vialeManzoni, viale Carlo Saviotti, piazza di Porta San Giovanni, via Giuseppe Zanardelli, via del Collegio Capranica, vicolo dei Modelli, largo dei Lombardi, Borgo Sant’Angelo, viale Giulio Cesare, via IV Novembre, via della Lungara, piazza d’Aracoeli, piazza Lovatelli, via di Ponte Rotto (Petroselli), viaMatteo Renato Imbriani, via Anicia (Trastevere), via Arbia (Trieste), via Flaminia, piazza Gondar (Libia), via del Sacro Cuore di Maria (Euclide), largo Arrigo VII (Aventino), largo dell’Amba Aradam, piazza Sabazio.



«QUALITÀ DELLA LUCE»

Lungotevere Tor di Nona, lungotevere dei Vallati, via Cavour, largo Corrado Ricci, via Giolitti, aree limitrofe Santa Maria Maggiore, via Labicana, incroci e marciapiedi vialeManzoni, lungotevere Marzio, via Zanardelli, Tor Sanguigna, Corso Rinascimento, via e largo Del Tritone, largo Goldoni, piazza Pasquale Paoli, ponte Vittorio Emanuele II, lungotevere degli Altoviti, via Barletta, lungotevere Gianicolense, lungotevere In Augusta, via Nemorense, Belvedere Romolo e Remo, lungotevere Sangallo, lungotevere dei Tebaldi, largo dei Fiorentini e via Acciaioli, piazza Porta Maggiore, piazzale Colosseo.



STAZIONI

Metro A, B e C: Anagnina; Laurentina, Finocchio, Due Leoni - Fontana Candida, Monti Tiburtini, Cavour (Suburra, Lanza), Palasport, Circo Massimo, Pietralata, Fermi.

Stazioni ferroviarie: Lido Centro - Roma Lido, Stella Polare - Piazza Vega, Serenissima, Vitinia - Roma Lido, Ottavia, Centro Rai.