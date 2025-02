Via Sannio senza mercato, i lavori non sono ancora iniziati. Cosa succede

Martina Zanchi 23 febbraio 2025 a

Un anno fa è iniziata la demolizione del mercato di via Sannio e oggi, dei box di plastica e lamiera che i romani ricordavano, non esiste più nulla. I lavori di ricostruzione però non sono ancora iniziati e l’intervento, ammette il Campidoglio, è in ritardo. Ieri una delegazione di Fratelli d’Italia ha raggiunto i venditori, che sono stati spostati con i banchi sulla strada in attesa che il «loro» mercato venga ricostruito, grazie a un piano da sei milioni di euro di cui 2,5 di fondi giubilari. La riapertura era prevista entro il Giubileo ma, da una parte, le prescrizioni della Soprintendenza statale - spiega il Campidoglio - dall’altra il cambio in corsa del soggetto attuatore, dal Municipio VII a Società Giubileo 2025, hanno comportato l’allungamento dei tempi di progettazione. Di conseguenza la gara per i lavori non è stata neanche avviata.

Da qui le preoccupazioni dei venditori, che peraltro non sarebbero neanche convinti della funzionalità del futuro mercato. «Abbiamo parlato con molti operatori e abbiamo capito che il progetto non sarebbe stato ampiamente condiviso con loro, quindi c’è il rischio di spendere soldi per realizzare un nuovo mercato che non sia funzionale e rispondente alle loro esigenze», affermano il consigliere capitolino di FdI Federico Rocca, il presidente della Federazione romana del partito, Marco Perissa, e il consigliere municipale Walter Conti, che chiedono al Comune di rivedere il progetto in accordo con gli ambulanti.

Al momento sono previsti 96 nuovi box di vendita (però troppo bassi, secondo gli operatori), il tetto a verde pensile, un punto ristoro panoramico e una nuova piazzetta in via Locri. Però i tempi di realizzazione si sono allungati, e non di poco. «Nell’ordine di qualche settimana», assicura il Campidoglio, è prevista la validazione del progetto. Ma sebbene l’intervento non rientri tra gli interventi «essenziali e indifferibili» dell’Anno Santo, è «essenziale» per la vita del quartiere e i residenti, così come gli operatori, chiedono risposte rapide.