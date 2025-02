Foibe, imbrattate con vernice rossa le targhe di Balduina. FdI: "Mani vigliacche"

23 febbraio 2025 a

a

a

L'ennesimo sfregio a una dolorosa pagina di storia che troppo spesso è stata raccontata male o manipolata. A Roma, le due targhe in memoria dei martiri delle Foibe poste sul parco ciclopedonale di Balduina - Monte Mario sono state imbrattate con una vernice rossa. "Registriamo con sconcerto come siano state nuovamente imbrattate, da mani vigliacche, le targhe poste sul parco ciclopedonale Balduina Monte Mario che ricordano la tragedia delle foibe e il dramma dell’esodo degli Italiani di Fiume, Istria e Dalmazia", hanno dichiarato in una nota il coordinatore FdI del Municipio Roma XIV Federico Guidi, il capogruppo municipale Stefano Oddo e gli altri consiglieri Torresi, Mariani, Naso e Menna.

"Menia a testa in giù". Foibe, gli studenti rossi di Bari e il post della vergogna | VIDEO

Un’azione, quella andata in scena a Roma, "eroica compiuta nel buio della notte che conferma il livello di questi individui che agiscono vigliaccamente di notte ma che non fermerà minimamente il nostro impegno nel ricordare la tragedia delle foibe e il dramma dell’esodo di oltre 350 mila nostri connazionali. A questi anti-italiani andrebbe spiegato che il rosso della vernice con cui hanno imbrattato le targhe, richiama con forza il doloroso ricordo del sangue delle migliaia di italiani assassinati nelle foibe dalle orde slave comuniste titine", hanno proseguito.

Odio rosso sulle foibe, se ricordare è "oltraggio". I compagni gridano: "A fuoco i fascisti"

"Chiediamo a tutte le forze politiche presenti su questo territorio di condannare questa ennesima profanazione e all’amministrazione del Municipio Roma XIV di attivarsi prontamente per restituire decoro ad un luogo divenuto ormai simbolo del Ricordo del martirio degli infoibati e delle sofferenze di chi fu costretto ad abbandonare la propria terra pur di rimanere Italiano", hanno aggiunto.