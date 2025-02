Foibe, nella Bologna di Lepore ricordare è "oltraggio". I compagni gridano: "A fuoco i fascisti"

Edoardo Sirignano 11 febbraio 2025 a

A Bologna le foibe dividono. Basta una corona di fiori deposta davanti Palazzo d’Accursio per scatenare l’ira del sindaco Lepore. Pur trattandosi di un’iniziativa pacifica, tesa esclusivamente al ricordo, i militanti di Fratelli d’Italia vengono accusati per essersi introdotti nella sede del Comune «senza autorizzazione». Addirittura i politici che accompagnano il corteo, tra cui il capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, l’europarlamentare Stefano Cavedagna e il consigliere regionale Francesco Sassone, vengono additati come «facilitatori dell’estrema destra».

Peccato, però, che nella fiaccolata organizzata da FdI non ci fosse nulla di integralista, se non qualche vessillo di partito, il tricolore e alcune bandiere dell’Istria e della Dalmazia, simbolo del martirio degli italiani in quelle terre. La consigliera comunale di Bologna Manuela Zuntini, intanto, viene accusata di «atto grave» solo per aver chiesto alla polizia municipale di entrare dall’ingresso riservato al personale politico e amministrativo.

«Uno stratagemma – evidenzia Lepore – per far entrare il corteo in modo abusivo e in sfregio del minimo rispetto per quel luogo». Quanto basta, per l’amministratore, per chiedere conto di un «oltraggio» e sporgere denuncia. Tale ricostruzione, comunque, non corrisponde con quanto riportato dal deputato Bignami che querela il sindaco per calunnia.

«In merito alle reiterate falsità– dichiara in una nota - preciso di aver affidato ai miei legali mandato al fine di tutelarmi anche in sede civile, visto che Lepore continua a sostenere che avrei contribuito a un presunto ingresso abusivo in una sede comunale. L’oggettiva falsità di tali affermazioni è comprovata da testimoni, compresi due agenti di polizia che mi hanno preceduto nel percorso sino al mio mezzo privato e che ho salutato mentre mi allontanavo. Tale circostanza verrà confermata anche dai video che lo stesso sindaco sostiene di aver dato indicazione di acquisire. Le somme che eventualmente saranno corrisposte, le devolverò alle associazioni impegnate nel tenere vivo il Giorno del Ricordo». Le donne e gli uomini, scesi in strada per ricordare le Foibe, però, oltre a subire le accuse della fascia tricolore dem, si sono dovuti confrontare anche con alcuni compagni che li accusavano di aver perpetrato il massacro. Alcuni centri sociali, dotati di bandiere con falce e martello, nonché con la foto di Tito, accusavano i promotori del ricordo di voler riscrivere la storia. Vengono intonati addirittura cori, non del tutto pacifici, come: «Le sedi dei fascisti si chiudono col fuoco».

Dura, quindi, la replica del Carroccio, che si schiera dalla parte degli alleati finiti nel mirino dei progressisti. «I soliti nostalgici dell’odio rosso - afferma in una nota l’europarlamentare e capo della delegazione della Lega al Parlamento europeo, Paolo Borchia – scendono, ancora una volta, in piazza per negare la tragedia delle foibe e insultare la memoria di migliaia di italiani. Una vergogna tutta targata sinistra radicale, che usa la storia come arma ideologica, rimuovendo massacri e sofferenze quando non fanno comodo alla loro narrazione. Chi oggi manifesta contro il Giorno del Ricordo dimostra solo di essere nemico della verità e della memoria. Ma la storia non si cancella, e noi continueremo a ricordare, nonostante il loro livore»