Sanità, scambio di biopsie all'Umberto I e gli tolgono la mandibola per errore

Clamoroso errore sanitario a Roma dove a un paziente è stata rimossa la mandibola per un tumore maligno che in realtà era stato diagnosticato a un'altra persona. È accaduto al Policlinico Umberto I dove sono stati scambiati i vetrini della biopsia di due pazienti. Lo riporta il Corriere della sera.

A subire l'asportazione della mandibola per errore è stato un paziente di 35 anni che dopo l’intervento ha anche subito una paresi facciale. Non sono note le sorti del paziente con il tumore maligno alla mandibola che evidentemente non gli è stato diagnosticato in base a quella biopsia. Sulla vicenda indaga il pm Eleonora Fini dopo la denuncia per lesioni gravi del paziente che ha subito l'asportazione della mandibola.

Ma come è stato scoperto l'errore? Il 35enne ha capito che qualche cosa non andava e ha fatto controllare il Dna del materiale biologico da un laboratorio dell’Università Cattolica di Roma, scoprendo che non era suo. "Ancora adesso non so descrivere il mio stato d’animo. Sono vivo, sono sano, non ho alcuna malattia mortale, ma ho sofferto moltissimo", le sue parole.