Puglia, fuori controllo la spesa delle Asl per i farmaci: 268 milioni di euro più nel 2024

La Puglia sfora sull'acquisto di farmaci. Quasi un miliardo di euro per l'acquisto diretto da parte di Asl e Policlinici, ben 268 milioni in più rispetto al tetto fissato nel 2024. E sfuma l'obiettivo di ridurre i costi che invece salgono ancora. Secondo i dati relativi al 2024 Edotto, Asl, Policlinici e Ircss hanno speso complessivamente 985.674.345 milioni per l'acquisto diretto di farmaci, +37,43% rispetto al limite fissato a inizio anno che era di 717.240.342. A sforare tutte le aziende sanitarie e ospedaliere pugliesi, a eccezione dell'Irccs Giovanni Paolo II di Bari.

Nel dettaglio, l'Asl Bari nel 2024 ha avuto una spesa di oltre 261 milioni, +48,99% rispetto al budget a disposizione, l'Asl Lecce 181 milioni (+35,93%). l'azienda sanitaria di Brindisi ha speso 103,5 milioni (+40,03%); l'Asl Taranto 134 milioni (+38%), l'Asl Foggia 110 milioni (+41,41%), l'Asl Bat 91 milioni (+44,65%), il Policlinico di Bari 59 milioni (+10,8%), il Riuniti di Foggia 21 milioni (+13,24%), l'Ircss di Castellana Grotte 5,9 milioni (+27,47%).

Negli ultimi cinque anni, la Puglia ha speso oltre 200 milioni in più per i farmaci rispetto al tetto ministeriale, circa un miliardo in totale di eccesso rispetto alle previsioni. Soldi che sarebbero potiti essere usati per migliorare il sistema sanitario regionale.