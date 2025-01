Roma, incendio a Palestrina: rogo in un garage condominiale, 10 intossicati

Massimiliano Gobbi 08 gennaio 2025 a

Alle prime ore del mattino, precisamente alle 4:20, un incendio è scoppiato in un garage condominiale situato al civico 34 di via della Stella, a Palestrina. La sala operativa dei vigili del fuoco ha immediatamente mobilitato diverse squadre per fronteggiare l’emergenza. Sul posto sono intervenute le unità operative di Palestrina e Frascati, supportate da mezzi specializzati, tra cui un’autobotte proveniente dalla sede di La Rustica, un’autoscala da Tuscolano 2 e il carro autorespiratori da Nomentano.

Le fiamme hanno avuto origine da un’autovettura parcheggiata all’interno del garage, minacciando di propagarsi rapidamente alle strutture circostanti e ad altri veicoli presenti. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco è stato cruciale per contenere l’incendio, impedendo danni più gravi. Tuttavia, il denso fumo sprigionato dal rogo ha raggiunto i piani superiori dell’edificio, causando lievi intossicazioni a circa dieci condomini, inclusi alcuni bambini. Secondo Riccardo Ciofi, della FNS CISL Roma Capitale e Rieti, sono state evacuate circa 30 persone dall’edificio. "Nonostante la tempestività delle operazioni, il fumo ha raggiunto le abitazioni superiori, causando lievi intossicazioni a una decina di residenti, tra cui bambini," ha dichiarato Ciofi.

I vigili del fuoco, oltre a spegnere l’incendio, stanno eseguendo approfondite verifiche di sicurezza per garantire la stabilità dell’edificio e la salubrità degli ambienti. Al momento, i residenti non sono ancora stati autorizzati a rientrare nelle loro abitazioni, e molti restano in attesa di aggiornamenti. Mentre le operazioni di messa in sicurezza proseguono, si evidenzia l’importanza della tempestività e della preparazione delle squadre di soccorso che hanno evitato il propagarsi dell’incendio e conseguenze più gravi. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e fornendo assistenza ai residenti evacuati. Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza di una corretta gestione delle emergenze e della manutenzione degli spazi comuni, come i garage condominiali, per ridurre il rischio di incidenti analoghi.