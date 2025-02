Roma, strisce blu "monitorate": in arrivo 7.500 sensori. Obiettivo nuove tariffe

Martina Zanchi 08 febbraio 2025 a

a

a

Oltre 7.500 sensori saranno posizionati da fine anno sulle strisce blu in 23 zone dei Municipi I e II, mentre altri 14 sugli stalli del carico e scarico merci nella Ztl Tridente. Il Comune inizierà a montarli a Giubileo praticamente concluso e la sperimentazione durerà fino al 2027, con il fine - spiegano dall’assessorato alla Mobilità - per il momento solo di avere una fotografia precisa delle aree in cui ci sono più strisce blu. Capire dove c’è più domanda di parcheggio, ad esempio, e in quali strade i posti restano occupati più a lungo (magari dai residenti). Questo per arrivare un domani a stabilire tariffe diverse, più o meno care a seconda della zona, e la stessa cosa avverrà per gli stalli dei furgoni. Prende il via con 7.514 sensori il progetto «Smart On-Street Parking System», finanziato con 4,96 milioni del programma nazionale Metro Plus, nelle aree considerate «prioritarie sulla base della redditività del servizio», si legge nella delibera approvata dalla giunta capitolina.

L’80% delle strisce blu di Roma si trova infatti proprio in queste zone (61.773 stalli tariffati su 76.051 complessivi) e in media saranno monitorati il 5% dei posti di ogni area, tranne in quelle considerate critiche, dove saranno «sorvegliati» circa il 40% dei parcheggi a pagamento. A Trastevere, ad esempio, su 2.702 strice blu saranno dotate del sensore 1.088; in Prati 1.478 su 3.670; nel Centro storico 764 su 1.897 e così via, con i parcheggi di Monti «monitorati» al 40% come a Borgo, Celio, Campitelli Ripa e Castro Pretorio. Meno capillare ma comunque presente il controllo a Testaccio, Ludovisi Sallustiano, Ripa, Tiburtino, Flaminio, Della Vittoria, Pinciano, Esquilino, Nomentano, Parioli, Ostiense XA, Trionfale, Trieste, Salario e San Saba. Per quanto riguarda il carico e scarico merci, i sensori saranno installati in via Principessa Clotilde, via dell’Oca, via di Ripetta (3), via del Babuino (2), piazza di Spagna (2), via Due Macelli, via della Mercede (2), via di San Claudio e via Canova.

Al momento, assicura il Campidoglio, i sensori non serviranno a fare le multe ma non è escluso che in futuro possano essere di supporto alla polizia locale, visto che i dati saranno raccolti da un software centrale e permetteranno, ad esempio, di verificare se un parcheggio è rimasto occupato per settimane o mesi. Cosa che spesso avviene con i veicoli rubati, non assicurati o non revisionati. Del resto che l’obiettivo finale del progetto sia quello di rivedere le tariffe, più che di controllo della viabilità, lo dimostra il fatto che per ora i sensori non verranno installati sui posti disabili e su quelli delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici. Stalli che molto spesso vengono occupati da chi non ne ha diritto. «Il sistema ci consentirà di conoscere e intervenire efficacemente nella gestione dei fenomeni di sosta- spiega comunque l’assessore alla Mobilità, Eugenio Patanè - Questo approccio permetterà una programmazione più intelligente e flessibile della mobilità cittadina».