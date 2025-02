Vigilante sorprende i ladri, spara e uccide. "Hanno cercato di investirlo, poi le spranghe"

07 febbraio 2025 a

È deceduto dopo una notte in ospedale in gravi condizioni il ragazzo di 24 anni di nazionalità romena, ferito ieri sera, con un colpo di pistola alla testa, da un vigilante. Il 24enne, secondo quanto ricostruito aveva da poco consumato un furto in un’abitazione su via Cassia, all’altezza del Grande Raccordo Anulare. Il giovane è morto questa mattina all’ospedale San Filippo Neri di Roma. La procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio volontario nei confronti della guardia giurata di 62 anni che avrebbe sparato circa dieci colpi.

Roma, spara e uccide un ladro: vigilante indagato per omicidio

Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire i fatti mentre la vicenda è destinata a sollevare polemiche. "È successa una colluttazione nella palazzina, il vigilante stava rientrando a casa, poi hanno cercato di investirlo due volte, l’hanno puntato con la macchina, gli sono andati sotto con le spranghe, erano in quattro", ha raccontato un testimone. La guardia giurata ha sparato a un gruppo di ladri che stavano svaligiando un appartamento, ha raccontato l'uomo intervistato dalla trasmissione Ore 14 in onda su Rai 2 e condotta da Milo Infante. L’inviato della trasmissione ha sentito alcuni vicini della casa dove è avvenuta la rapina. Un giovane ha riferito di aver sentito dei rumori "pensavamo a dei petardi, poi abbiamo visto una persona a terra, gli altri erano scappati", mentre un altro signore ha detto di aver sentito "spari, i colpi quasi in sequenza, non erano fuochi di artificio, ho pensato a un regolamento di conti in strada, poi una macchina che sgommava, mi pare che ci sia una sorta di consapevolezza di impunità".