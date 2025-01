Il caso delle sorelle di Prati: "Omicidio", dove puntano le indagini

30 gennaio 2025 a

Novità nelle indagini sul caso della morte delle due anziane sorelle, Angela e Amelia Gammieri, di 93 e 87 anni, trovate in casa senza vita lo scorso 21 gennaio, nel quartiere romano di Prati. A lanciare l’allarme erano stati i vicini e l’amministratore del condominio del palazzo di via Dardanelli, quartiere Prati, preoccupati perché da tempo non avevano notizie delle due anziane. La procura di Roma, infatti, procede per l’ipotesi di reato di omicidio a carico di ignoti.

Sul caso il pm titolare del fascicolo, Mario Dovinola, che ha delegato le indagini alla polizia, attende i risultati dell’autopsia e dei test tossicologici, per rilevare l’eventuale presenza di sostanze tossiche che possano aver provocato il decesso. Accanto ai corpi delle due donne, che non avevano parenti stretti, c’era anche un biglietto che rimanderebbe a un testamento. Ci sarebbe inoltre una terza persona, non parente, che aveva contatti con le due anziane.