Roma, l'assessore Patanè annuncia la carica dei tram: "Troppe auto in centro"

Martina Zanchi 29 gennaio 2025 a

a

a

Cinque nuove linee tram per cui chiedere al ministero dei Trasporti 840 milioni entro il 31 gennaio. E poi la prospettiva concreta di ridurre i permessi per la Ztl centrale, sempre più congestionata. Sono i dossier più caldi sul tavolo dell’assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè.



Assessore, con quali progetti parteciperete al bando del ministero?

«Partecipiamo con cinque progetti di nuove linee tramviarie per i quali si è già conclusa positivamente la conferenza dei servizi. Sono la Tras tevere-Marco ni-Laurentina, la Tiburtina-Ponte Mamolo, la Tor Bella Monaca-Torre Angela-Tor Vergata-Anagnina, la Vigna Clara-piazza Mancini e infine la prosecuzione della Termini-Tor Vergata fino alla sede della Banca d’Italia. Abbiamo chiesto anche fondi per installare in tutte le 75 stazioni metro i nuovi tornelli alti un metro e 80, che ci saranno anche in uscita e saranno anti scavalco».



Quanto valgono i progetti?

«Chiederemo circa 840 milioni. Ma visto che il bando vale in tutto 2,5 miliardi ci aspettiamo che la Capitale possa ottenere intorno ai 300 milioni. Quindi almeno due o tre tramvie. Noi comunque abbiamo già i progetti pronti da ripresentare quando uscirà il bando successivo».



Sbaglia, quindi, chi dice che state abbandonando i tram in favore della metro?

«Non solo sbaglia, ma mente sapendo di mentire. Perché solo con le quattro nuove tramvie raggiungeremo 60 chilometri di rete, dai 37 attuali, e con le altre cinque linee arriveremmo a cento. Questa è la giunta che, dagli anni ’30 in poi, ha fatto di più sui tram».

Intanto i cittadini si chiedono se il 19 tornerà su via Ottaviano e fino a piazza Risorgimento.

«Stiamo valutando con il sindaco diversi aspetti importanti. Il primo è che il cantiere della metro C inizierà in via Barletta a fine anno e resterà per altri dieci».



Vuol dire che Prati non avrà il 19 per dieci anni?

«Un’opzione è quella di sfruttare i nuovi tram bidirezionali, che inizieranno ad arrivare da giugno e che, non dovendo fare il giro, potrebbero fermarsi in un altro punto, sempre a Prati. Poi c’è da considerare il fatto che via Ottaviano è stata appena pedonalizzata, con un intervento molto apprezzato dai cittadini. Comunque il 19 non sarà cancellato e, anzi, tornerà in funzione il 10 febbraio insieme al 5 e al 14».

Facciamo il punto sulle quattro tramvie commissariate.

«Per quanto riguarda la linea Togliatti, che è iniziata, abbiamo quasi finito i sondaggi, fatto i rilievi e tutte le bonifiche. Tempo una settimana e iniziamo a lavorare sui sottoservizi. Per quanto riguarda la Termini-Vaticano-Aurelio, il 27 dicembre è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria per il tratto da Giureconsulti a Porta Cavalleggeri, e dovrebbe chiudersi a metà febbraio. Per marzo, quindi, sarà possibile iniziare il cantiere. In questi giorni dovrebbe arrivare l’aggiudicazione definitiva della gara per la Verano-Tiburtina, indetta da Invitalia. Verso maggio prevediamo l’inizio dei lavori».



Ci sono novità sul veto posto dall’università sulla Termini-Tor Vergata?

«Sì, abbiamo trovato l’intesa concordando con l’università la costruzione di un ponte per il tram sopra viale della Sorbona, che era il tratto che più li preoccupava. Serviranno 10 milioni aggiuntivi che, però, reperiremo grazie ai risparmi possibili sui costi di costruzione del nuovo deposito di Centocelle. Servirà il parere della Sovrintendenza e poi, se tutto andrà bene, andremo a gara. Ma inizieremo subito a lavorare sui sottoservizi e sulle demolizioni».



C’è qualcosa che si era prefissato all’inizio del mandato ma che non è ancora riuscito a fare?

«Guardi, direi che abbiamo avviato il 95% di quanto previsto nel programma elettorale del sindaco. Quindi sono più che soddisfatto, dobbiamo proseguire sulla strada del fare le cose, perché in passato si è pianificato molto ma fatto poco. Però se c’è una cosa che vorrei è che a Roma, come in tutte le altre città, si possa scegliere una linea per la mobilità da seguire e attuare per 30, 40 anni».



È vero che ci sarà una stretta sui permessi Ztl?

«Non ho problemi a dire che la Ztl è diventata un colabrodo e che entrano troppe macchine. Questo fa male al centro, che è patrimonio Unesco, che dobbiamo tutelare e rendere più vivibile. Si devono ridurre gli accessi e, sì, stiamo iniziando a ragionarci. Però ci sono ancora molti che entrano illegalmente, contromano o con altri stratagemmi. Dall’anno prossimo attiveremo i varchi in uscita».



Che fine hanno fatto invece la Congestion charge e la Fascia verde? I varchi saranno accesi in primavera?

«Della congestion charge (il pedaggio per entrare in centro, ndr) non se ne sta parlando. Per quanto riguarda Fascia verde, per noi la questione è chiusa. I prossimi passi li decideremo con la Regione, al momento c’è una delibera regionale e ci atteniamo a quella».