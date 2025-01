Gru crolla e schiaccia un'auto, colpito un palazzo: terrore a Grotta Perfetta

Massimiliano Gobbi 28 gennaio 2025 a

a

a

Questa mattina, intorno alle 9:30, una gru fissa da cantiere è crollata in via Giana Anguissola, zona Grotta Perfetta, all'interno di un'area condominiale in costruzione. La sala operativa del comando di Roma ha inviato sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Ostiense 7/A e EUR 11/A, insieme al capo turno provinciale e al funzionario di guardia, per gestire l'emergenza.

La gru, cadendo, ha colpito un balcone al quinto piano di un edificio di sei piani. Un'autovettura parcheggiata, è stata completamente distrutta. Per precauzione, tre famiglie residenti nel palazzo sono state evacuate e l’intera area è stata recintata per garantire la sicurezza. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in atto, con l’obiettivo di rimuovere i detriti e verificare eventuali danni strutturali all’edificio colpito. Fortunatamente, non si registrano feriti. Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine per gestire la situazione e avviare le indagini sulle cause del crollo. Sul posto anche gli agenti del Gruppo VIII Tintoretto della polizia locale di Roma Capitale al lavoro nella chiusura della strada e nella gestione della viabilità della zona.

Il crollo ha causato danni materiali significativi, ma l'assenza di feriti rappresenta un aspetto positivo in una situazione che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi. Le autorità competenti stanno lavorando per stabilire eventuali responsabilità e garantire la sicurezza della zona.