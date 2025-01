L'ippodromo di Capannelle non chiude, accordo tra gestore e Campidoglio

Massimiliano Gobbi 28 gennaio 2025 a

Finisce con un lieto fine la gestione dell'Ippodromo di Capannelle. Firmato nella giornata odierna l'accordo tra il Comune di Roma e Hippogroup, l'ex gestore dell’impianto. Il Dipartimento capitolino Sport di Roma Capitale ha approvato la Determina con la convenzione firmata da Hippogroup che assegna alla società la gestione temporanea dell’impianto per i prossimi 12/18 mesi, alle stesse condizioni precedenti, in attesa della conclusione del bando europeo pubblicato ad aprile 2024 per individuare il nuovo concessionario.

Ad oggi, quindi, nella concessione verranno garantiti i servizi "necessari ed indispensabili a garantire esclusivamente lo svolgimento delle corse al torto e al galoppo” attraverso un canone di 133mila euro. Esclusa, al momento, la possibilità di includere i servizi di "bar", "ristorante" e tutte le attività d’intrattenimento per il pubblico, che nel 2024 non erano compresi. Ma da quanto trapela dal Campidoglio, questi potrebbero essere inclusi se Hippogroup presenterà una "scia" al Municipio di Roma Capitale.

Il provvedimento è stato trasmesso ufficialmente al Ministero delle Politiche Agricole e della Sovranità Alimentare, che potrà procedere per quanto di sua competenza con le valutazioni riguardo al sostegno economico all'ippica, che a quanto pare, non dovrebbe essere molto difforme dall'erogazione dello scorso anno quando l'importo si attestava sui 4 milioni e 500mila euro.

Dopo la sospensione del Tar "in via cautelare" del bando-ponte per la gestione del 2025 e l'apertura buste "andata deserta", il rischio di restare senza un gestore che garantiva la continuità delle attività ippiche, era fortemente a rischio.

"Abbiamo salvato la stagione sportiva del trotto e del galoppo dell’ippodromo delle Capannelle - dichiara Alessandro Onorato, Assessore allo Sport, Turismo, Moda e Grandi Eventi di Roma Capitale - ma soprattutto abbiamo garantito la continuità occupazionale dei lavoratori. Dopo che il bando ponte in autunno è andato deserto, con enorme senso di responsabilità verso la città e i lavoratori abbiamo optato per questa soluzione provvisoria. Un settore in crisi da anni, da ben prima che si insediasse questa Amministrazione, che con il nuovo bando avvierà il rilancio dell’Ippodromo delle Capannelle: un una struttura storica, da 130 ettari, situata in una posizione strategica della città".

Il prolungamento della gestione ad Hippogroup, dunque, non è altro che una boccata d’ossigeno non solo per le attività sportive nazionali, ma anche per i dipendenti e l’intero indotto che ruota intorno all’impianto. Salvata un'importante realtà sportiva e culturale della Capitale, ma soprattutto, grazie a questo accordo verrà garantito un futuro per tutto l'anno Giubilare e con molta probabilità anche per metà anno 2026, in attesa della conclusione del bando europeo pubblicato ad aprile 2024 per individuare il nuovo concessionario.