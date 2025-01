Laghetto dell'Eur senza canoe. Oltre 100 atleti costretti ad andarsene

Martina Zanchi 19 gennaio 2025 a

Oltre cento giovani sportivi di Roma «orfani» del laghetto dell’Eur e costretti a spostarsi nelle strutture di Ostia e Tor di Quinto per continuare ad allenarsi. La vicenda riguarda gli atleti dell’Ssd Canottieri Eur, finiti loro malgrado a fare le spese di un intricato contenzioso tra Eur spa, proprietario del Centro Mariner (l’unica area del laghetto in cui si può scendere in acqua in sicurezza con la canoa) e il conduttore della struttura, la società Geosport Eur999, che secondo l’ente Eur sta occupando abusivamente l’area, visto che il contratto è scaduto nel 2018. «Da dicembre i ragazzi non accedono più al laghetto e a marzo inizia l’attività agonistica», spiega il papà di uno degli atleti. Così le famiglie hanno deciso di unirsi per portare alla luce la vicenda, chiedendo di poter tornare al più presto al laghetto.

«Allenarsi in strutture così distanti da casa comporta enormi difficoltà e disagi, mettendo seriamente a rischio l’anno agonistico e la possibilità diessereselezionati per la Nazionale italiana», spiegano i genitori. Eur spa, peraltro, sentita da Il Tempo assicura di avere tutta l’intenzione di ripristinare l’attività quando rientrerà in possesso del Centro Mariner, area ad oggi «detenuta sine titulo, ovvero in assenza di regolare e valido contratto di locazione». Oltretutto il molo è al centro di un progetto di riqualificazione da 1,45 milioni, finanziato dal Pnrr, che prevede di allestirlo per la canoa paralimpica. «Dovendo collaudare i lavori entro il 30 giugno 2026 - precisa l’ente Eur - si pone l’urgenza di iniziare e cantierizzare l’area non oltre il mese di marzo».

A complicare la vicenda, per gli atleti, c’è poi la situazione di Canottieri Eur, che è presente nel «Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche» tenuto dal Coni (peraltro con zero tesserati registrati) ma non in quello di Sport e Salute. Un’ambiguità che ha fatto infuriare le famiglie dei ragazzi, che affermano di aver scoperto solo a dicembre «di non far più parte di una Ssd». Nel frattempo Canottieri Eur continua a usare il molo («pur non avendo alcun rapporto contrattuale con Eur spa», chiarisce quest’ultima) mentre martedì scorso Geosport avrebbe comunicato di non poter rilasciare il centro proprio perché all’interno c’è ancora la società sportiva, che non avrebbe l’autorità per allontanare.

Da tempo, comunque, la battaglia tra Geosport ed Eur spa era finita a carte bollate. «Sia il tribunale che la Corte d’appello - spiega l’ente Eur - hanno confermato, nel 2022 e 2023, l’ordine di rilascio dell’immobile in favore della proprietà». Che non è appunto ancora avvenuto. Al contempo, mentre si attende la Cassazione, Geosport ha ottenuto dal tribunale che Eur spa gli riconosca la somma relativa alla perdita di avviamento commerciale. L’ente presieduto da Enrico Gasbarra, partecipato al 90% dal ministero dell’Economia e al 10% da Roma Capitale, tiene poi a dire che «il conduttore del centro canoa Mariner era il medesimo della Piscina delle Rose e, per entrambi, ha lasciato un ingente debito non pagato alla società Eur spa». Una vicenda, quella del laghetto, in cui finora a rimetterci sono stati dei ragazzi che vorrebbero soltanto fare sport.