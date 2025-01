Pd in piazza contro il modello Caivano. Ma il Campidoglio vuole i soldi

Martina Zanchi 19 gennaio 2025 a

Si sono dati appuntamento a centinaia al Quarticciolo per dire al Governo di Giorgia Meloni che loro, sinistra istituzionale e centri sociali, il modello Caivano nel quartiere popolare ostaggio di pusher, occupanti abusivi e violenti proprio non lo vogliono. Curiosamente però tra i partecipanti, oltre al presidente del Municipio V, Mauro Caliste, e all’assessore capitolino alla Cultura, Massimiliano Smeriglio, c’erano alcuni consiglieri comunali del Pd che, appena due giorni fa, durante una commissione hanno dichiarato di voler contribuire al processo di riqualificazione del Quarticciolo, che avverrà tramite il commissariamento deciso dall’Esecutivo. Lo strumento per provare a farlo sarà una cabina di regia comunale presieduta dal sindaco, Roberto Gualtieri, e finalizzata a dare «indirizzi, criteri e linee guida mirate alla rigenerazione urbana e sociale del quartiere». D’altronde, si ragionava in commissione, il commissariamento ci sarà comunque. Ed ecco quindi pronta una proposta di delibera tirata fuori, peraltro, oltre tre anni dopo che il Municipio aveva chiesto l’istituzione di un tavolo sul Quarticciolo proprio per affrontare le problematiche del quartiere.

In piazza, quindi, si grida che il decreto Caivano bis è un errore (anzi, una «scorciatoia securitaria», a detta del segretario del Pd romano Enzo Foschi, presente alla manifestazione) invece in Campidoglio si pensa a come stare agganciati al processo di rinascita che il Governo vuole innescare al Quarticciolo, magari per metterci il cappello. Un capolavoro politico. D’altra parte ci sono 180 milioni da suddividere fra i sette Comuni e aree urbane inseriti nel decreto e quindi, sebbene non siano state ancora stabilite le rispettive quote, alla periferia romana potrebbe spettare una «fetta» di oltre 25 milioni in tre anni. Serviranno a migliorare le infrastrutture e a potenziare servizi e attività sociali, in partiMilioni di euro Le risorse stanziate dal Governo perla riqualificazione di sette Comuni e aree urbane ostaggio della criminalità colare quelle sportive. Difficile spiegare ai cittadini che quei soldi al Quarticciolo non servono. Alla protesta contro il Governo di centrodestra però non si rinuncia e ieri l’appuntamento era davanti a un luogo particolare: la ex Questura occupata abusivamente. Di certo è una coincidenza, visto che il sit in è stato annunciato giorni prima dell’aggressione ai poliziotti che due notti fa, proprio al Quarticciolo, sono stati accerchiati da una ventina di persone armate di spray urticante mentre cercavano di fermare due pusher. Le due circostanze, però, inevitabilmente stridono.

«Ci piacerebbe sapere da che parte sta il Pd - affonda Federico Rocca, consigliere capitolino di Fratelli d’Italia - Dissentono apertamente contro le decisioni del Governo e non hanno speso una parola di solidarietà nei confronti degli agenti». Intanto sono saliti a nove i provvedimenti di polizia emessi per quanto accaduto. Ieri mattina, sempre al Quarticciolo, altre due persone sono finite in manette: si tratta di un 19enne e 21enne tunisino che spacciavano crack e cocaina, il più grande avrebbe anche partecipato all’aggressione agli agenti. Verrà invece espulso il pusher tunisino chegiovedì, mentre i poliziotti venivano accerchiati, era riuscito a scappare per poi essere riacciuffato. È risultato irregolare sul territorio nazionale, aggiungendosi così alle altre cinque persone che verranno accompagnate nei Centri per il rimpatrio. Nelle scorse ore, inoltre, sempre al Quarticciolo i carabinieri hanno trovato 199 dosi di cocaina nascoste in un’auto inseguita dopo che, alla vista delle pattuglie, i due occupanti si erano dati alla fuga per poi abbandonare il veicolo. Ieri sera il questore di Roma, Roberto Massucci, ha visitato il distretto di polizia Prenestino, complimentandosi con gli agenti e rivendicando «una strategia di rigore che proseguirà in maniera capillare - ha detto - sia per individuare i responsabili dell’aggressione di giovedì notte, sia, parallelamente, per contrastare ogni forma di criminalità sulla zona del Quarticciolo».