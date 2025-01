Roma, romeno accoltella ragazzo di 14 anni in un vagone della metro

03 gennaio 2025 a

a

a

Un ragazzino di 14 anni italiano è stato ferito superficialmente con un coltello sulla banchina della fermata della metro C Grotte Celoni a Roma. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti del distretto del Casilino, un uomo di nazionalità romena, che stava disturbando i viaggiatori in attesa del convoglio, si sarebbe avvicinato al 14enne ferendolo.

Ascensori della Metro C bloccati e da rifare. Il caso dell'impresa fallita e il disastro per i disabili

Il cittadino straniero sarebbe poi fuggito in direzione Borghesiana. Gli investigatori hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza per rintracciare l’aggressore. Sul posto la sala operativa della questura di Roma ha inviato diverse volanti per le ricerche.