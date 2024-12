Capodanno a Roma, Selvaggia Lucarelli senza pietà: “Sinistra pavida, mi fa orrore il bavaglio a un cantante”

Marco Zonetti 19 dicembre 2024 a

La decisione del sindaco di Roma Gualtieri di escludere Tony Effe dal concerto di Capodanno ha suscitato le critiche di Selvaggia Lucarelli, che ha commentato: «Proprio una bella idea quella di censurare il rapper al concertone. Ora Tony Effe è ovunque sulla stampa e riceve pure la giusta solidarietà dei colleghi». Per paradosso, il direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo Carlo Conti ha chiamato il rapper romano, al secolo Nicolò Rapisarda, a gareggiare nella kermesse canora e ha annunciato che sul palco dell’Ariston «spiazzerà tutti». Quello stesso palco su cui potremmo vedere anche Selvaggia Lucarelli, visto che animerà, assieme ad Alessandro Cattelan, il Dopo Festival. Abbiamo chiesto alla giornalista e scrittrice di approfondire il motivo della sua solidarietà a Tony Effe, accusato di offendere le donne nelle sue canzoni.



Non si rischia che testi sessisti e violenti diano un messaggio sbagliato ai giovani?

«A me non interessa il messaggio, anche perché non penso che i testi dei rapper abbiano una funzione pedagogica. Sono spesso lo specchio di un’idea della donna e del mondo machista, spesso manco di una vera idea, ma di un registro adatto a quel tipo di musica. Il testo di un cantante può fare schifo e venire criticato, ma non si può dire a un cantante cosa può cantare e che parole può utilizzare. C’è solo una cosa che mi fa orrore più di un cantante che canta una canzone brutta su un palco: un cantante col bavaglio».

Sconcertone: dopo la censura a Tony Effe palco vuoto al Capodanno a Roma





Con tutte queste defezioni dal concerto la sinistra è vittima del suo stesso politicamente corretto?

«Non parlerei di sinistra ma di questa fetta di sinistra pavida e ricattabile da uno sparuto gruppo di donne convinte che recitando la parte delle nonne scandalizzate dal nipotino che dice parolacce si cambierà il mondo».



C’è chi dice che non dovrebbe esibirsi neanche a Sanremo. Sei d’accordo con la scelta di Carlo Conti?

«Mi fa sorridere l’idea che si dica che Tony Effe non dovrebbe esibirsi a Sanremo mentre non si ha nulla da eccepire se a Sanremo canta uno che picchia la gente sotto casa e vuole fare affari con pregiudicati della curva del Milan. Il problema non è Carlo Conti, il problema è che in tutto il paese ci si preoccupi più di censurare che di comportamenti davvero censurabili».



Ti vedremo sul palco dell’Ariston in una delle cinque serate?

«Diciamo che mi si vedrà su un palco».