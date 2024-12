Albero caduto a Roma, la rabbia dei residenti: "Tragedia che si poteva evitare"

23 dicembre 2024 a

"Tre bambini senza una mamma, si poteva evitare. È vergognoso". Esplode la rabbia dei residenti della zona del parco Livio Labor (Colli Aniene, Roma), dove una donna è morta dopo essere stata travolta dal crollo di un albero. "Fate quello che vi pare, ma si poteva evitare. Tre bambini privati di una mamma... Questa storia deve finire", ha urlato una donna del quartiere rivolgendosi all’assessora comunale all’Ambiente, Sabrina Alfonsi, che si è recata sul luogo della tragedia. "Questa era una mamma come tante. Io passo sempre sotto gli alberi con il cane - ha detto la residente -, poteva succedere a me o a chiunque altro". Stando alle prime ricostruzioni, la pianta è crollata a causa del forte vento che oggi si è abbattuto sulla Capitale e ha colpito una panchina dove si trovava una 45enne, Francesca Ianni, che è morta sul colpo. La donna era insieme ai suoi tre figli, rimasti illesi, e a un’amica, che è invece stata portata in ospedale in gravi condizioni. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per omicidio colposo.

Travolta e uccisa da un albero, ferita gravemente l'amica: tragedia a Roma

"La pianta, un pioppo cipressino, all’ispezione visiva non mostrava segni di cedimento né di problematiche particolari ed aveva una chioma in stato vegetativo. Nello stesso filare altri alberi sono stati abbattuti nell’arco degli anni perché erano secchi. Dai rilievi effettuati sull’albero a terra si capisce che le radici sono state tagliate presumibilmente in occasione dei lavori stradali risalenti a più di dieci anni fa e una parte delle stesse radici risulta completamente secca. La pianta è venuta giù sicuramente a seguito di un colpo di vento, oggi particolarmente forte, e gli agronomi intervenuti sul posto hanno indicato ulteriori accertamenti mediante analisi tomografiche sull’intero filare di alberi", ha detto Alfonsi dopo la tragedia. "Siamo sgomenti per la tragica morte di Francesca Ianni avvenuta a causa della caduta di un albero nel parco di Colli Aniene. È una tragedia che addolora tutta Roma su cui deve essere fatta piena luce. Esprimo il mio profondo cordoglio e quello della Città ai familiari", ha dichiarato invece in una nota il sindaco di Roma Roberto Gualtieri.